Суд арестовал полковника МЧС РТ по подозрению в превышении должностных полномочий

Приволжский суд Казани арестовал полковника внутренней службы Виталия Галкина, начальника управления материально-технического обеспечения Главного управления МЧС РФ по РТ. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, в результате которых из бюджета были похищены 305 млн рублей.



Фото: © Алина Файзрахманова

Сегодня следствие просило суд отправить Галкина в СИЗО до 25 декабря. Прокуратура поддержала ходатайство.

Старший следователь Амир Райманов объянсил свое требование тем, что подозреваемый на допросе давал недостоверные показания и давил на двух свидетелей, чем препятствовал установлению истины по делу.

Сам Галкин заявления следователя отрицал, по его словам, на свидетелей он не давил и давать не собирается. Более того, полковник утверждает: организатором торгов и заказчиком по контракту было не Главное Управление МЧС РФ по РТ, а республиканское МЧС. Контроль за приемом выполненных работ якобы также должно было осуществлять министерство, а не главное управление.

«МЧС РТ в свое время решили провести капитальный ремонт автомобилей, которые находятся у них в собственности, но эксплуатируются у нас. Мы дали свои предложения, согласно документам, необоснованно указанных автомобилей там не было. МЧС РТ приняло наши предложения, рассмотрело их и уже само принимало решение», - заявил суду Галкин.

Двое адвокатов подозреваемого поддержали позицию своего подзащитного. Они предоставили суду множество грамот, благодарностей и медалей, которые Галкин получил за время службы. Сторона защиты наставила - необходимости заключать полковника под стражу нет, и просила суд ограничиться домашним арестом.

Тем не менее, судья встала на сторону следствия и удовлетворила ходатайство. Галкин пробудет в СИЗО до 25 декабря.

По версии следствия, в 2018-2020 годах Галкин отправлял на капитальный ремонт по госконтрактам пожарные машины, которым ремонт, на самом деле, не требовался. Контроль за качеством проведения работ со стороны министерства не проводился.



Таким образом осваивались выделенные бюджетные деньги.

В результате этих махинаций было похищено более 305 млн рублей. Кроме того, в пожарных машинах выявлялись различные неисправности из-за ненадлежащего ремонта.



Фото: © Алина Файзрахманова

Отметим, что в хищениях средств обвиняют руководителя фирмы-подрядчика «Сигналдортранс» Вячеслава Алчина.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что полковника МЧС в Татарстане задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Его доставили в суд для избрания меры пресечения.