В суд доставили полковника МЧС в Татарстане по обвинению в аферах на 305 млн рублей
В Приволжский суд Казани доставили полковника ГУ МЧС России по РТ Виталия Галкина. Его подозревают в злоупотребление полномочиями, повлекшим тяжкие последствия.
Предполагается, что сегодня следствие выступит в суде с просьбой заключить Галкина под стражу на время расследования.
Известно, что уголовное дело связано с махинациями с ремонтом пожарных машин. Предварительно, Галкин отправлял на капремонт машины, которые в этом не нуждались, чтобы таким образом освоить выделенные бюджетные деньги.
В результате этих махинаций было похищено более 305 млн рублей. Кроме того, в пожарных машинах выявлялись различные неисправности из-за ненадлежащего ремонта.
Свою причастность к преступлению Галкин не признал.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что полковника МЧС в Татарстане задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями.