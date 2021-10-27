В суд доставили полковника МЧС в Татарстане по обвинению в аферах на 305 млн рублей

В Приволжский суд Казани доставили полковника ГУ МЧС России по РТ Виталия Галкина. Его подозревают в злоупотребление полномочиями, повлекшим тяжкие последствия.

Предполагается, что сегодня следствие выступит в суде с просьбой заключить Галкина под стражу на время расследования.

Известно, что уголовное дело связано с махинациями с ремонтом пожарных машин. Предварительно, Галкин отправлял на капремонт машины, которые в этом не нуждались, чтобы таким образом освоить выделенные бюджетные деньги.

В результате этих махинаций было похищено более 305 млн рублей. Кроме того, в пожарных машинах выявлялись различные неисправности из-за ненадлежащего ремонта.

Свою причастность к преступлению Галкин не признал.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что полковника МЧС в Татарстане задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями.