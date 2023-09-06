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Новости Татарстана и Казани
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Охранник бара в Казани ударил посетителя и убил его
Охранник одного из баров Казани подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следователей, ночью 3 сентября 24-летний охраник одного из заведений в Казани ударил кулаком в челюсть 45-летнего посетителя, в результате чего тот упал. Мужчина был доставлен в больницу, где на следующий день скончался.
В скором времени следствие обратится в суд с требованием об избрании подозреваемому меры пресечения.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств.
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