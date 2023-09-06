Охранник бара в Казани ударил посетителя и убил его

Охранник одного из баров Казани подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, ночью 3 сентября 24-летний охраник одного из заведений в Казани ударил кулаком в челюсть 45-летнего посетителя, в результате чего тот упал. Мужчина был доставлен в больницу, где на следующий день скончался.

В скором времени следствие обратится в суд с требованием об избрании подозреваемому меры пресечения.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств.