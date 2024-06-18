Суд арестовал мужчину, который жестоко избил сына в Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня в Ново-Савиновском суде Казани на два месяца заключили под стражу отца, который жестоко избивал собственного ребенка около дома на улице Амирхана.

41-летнего Руслана Гизатуллина обвиняют в истязании в отношении несовершеннолетнего находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного.

«Назначить два месяца содержания под стражей до 17 августа», – сказал судья.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что накануне в соцсетях появилось видео, на котором взрослый мужчина жестоко издевается над маленьким ребенком. По сведениям очевидцев, инцидент произошел на улице Амирхана, а мучителем является отец мальчика. На кадрах видно, как пьяный мужчина оскорбляет, бьет по лицу, щиплет и всячески унижает малыша. В какой-то момент ребенок падает со скамейки на асфальт.

По словам мужчины, у мальчика бывают тяжелые приступы, во время которых тот «ломает себе все кости». Гизатуллин оправдывается, что просто «тормошил» ребенка, чтобы привести в чувство по рекомендации психолога.