Мужчина, избивший сына около дома в Казани рассказал, что приводил его в чувство

Сегодня в Ново-Савиновском суде Казани должны избрать меру пресечения для отца, который жестоко избивал собственного ребенка около дома на улице Амирхана. 41-летнего Руслана Гизатуллина обвиняют в истязании в отношении несовершеннолетнего находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного.

«Ребенка тормошил, чтобы он пришел в чувство. У него бывают припадки, когда ломает все кости. По другому он из этого состояние не выходил. Я не бил детей и не бью, я делаю все для детей. Одежду покупаю, кормлю, я делаю все для детей. Психолог даже говорила, что мне надо его тормошить, выводить на эмоции. Чтобы он испугался и выходил из этого», – сказал перед началом заседания мужчина.

Мужчина также рассказал о происхождении болезни сына.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в СУ СК РФ по РТ мужчина был задержан. Ему 41 год, ребенку – 9 лет. Как сообщили в следственном комитете, ни на каких учетах семья не состоит. В ведомстве также добавили, что ребенок страдает от серьезного заболевания нервной системы, вследствие которого у него иногда случаются припадки.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором взрослый мужчина жестоко издевается над маленьким ребенком. По сведениям очевидцев, инцидент произошел на улице Амирхана, а мучителем является отец мальчика. На кадрах видно, как пьяный мужчина оскорбляет, бьет по лицу, щиплет и всячески унижает малыша, объясняя свои садистские действия тем, что «иначе он не поймет». В какой-то момент ребенок падает со скамейки на асфальт.