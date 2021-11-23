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Ру Тат
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Происшествия
23 ноября 2021  18:01
Павел Климчак

Суд арестовал казанца, который напал на автоинспектора в центре города

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В Вахитовском районном суде Казани избрали меру пресечения 37-летнему жителю Казани, который устроил драку с сотрудниками Госавтоинспекции на улице Пушкина.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Вахитовского суда, мужчина не менее одного раза ударил сотрудника полиции кулаком в грудь. Инспектор ДПС получил перелом.

Ранее агентство сообщало, что конфликт начался, когда на улице Пушкина автоинспекторы остановили внедорожник и увидели, что его пассажир непристегнут. На него хотели составить протокол, у мужчины попросили документы, однако он проигнорировал просьбу инспектора.

Полицейский предупредил пассажира внедорожника, что в случае дальнейшего неповиновения, в отношении него будет применена физическая сила. В ответ на это мужчина попытался оттолкнуть инспектора ДПС и ударил его в грудь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношение полицейского». В конечном итоге суд решил заключить мужчину под стражу до 19 января следующего года.

#арест #применение насилия в отношении представителя власти
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