Суд арестовал казанца, который напал на автоинспектора в центре города

В Вахитовском районном суде Казани избрали меру пресечения 37-летнему жителю Казани, который устроил драку с сотрудниками Госавтоинспекции на улице Пушкина.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Вахитовского суда, мужчина не менее одного раза ударил сотрудника полиции кулаком в грудь. Инспектор ДПС получил перелом.

Ранее агентство сообщало, что конфликт начался, когда на улице Пушкина автоинспекторы остановили внедорожник и увидели, что его пассажир непристегнут. На него хотели составить протокол, у мужчины попросили документы, однако он проигнорировал просьбу инспектора.

Полицейский предупредил пассажира внедорожника, что в случае дальнейшего неповиновения, в отношении него будет применена физическая сила. В ответ на это мужчина попытался оттолкнуть инспектора ДПС и ударил его в грудь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношение полицейского». В конечном итоге суд решил заключить мужчину под стражу до 19 января следующего года.