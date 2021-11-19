Инспектор ДПС, на которого напал пассажир внедорожника в Казани, получил перелом

Серьезную травму получил автоинспектор, на которого напал пассажир внедорожника. Сегодня на Пушкина в Казани инспектор ДПС остановил Toyota Land Cruiser Prado, водитель и пассажир которого не были пристегнуты ремнями безопасности.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ, автоинспектор составил протокол на водителя и попросил подошедшего к патрульному авто пассажира передать ему свои документы, чтобы составить протокол и на него.

Пассажир, игнорируя просьбу автоинспектора, направился в сторону внедорожника. Тогда инспектор повторил просьбу и попросил пассажира сесть в патрульный автомобиль. Его планировали отвезти в отдел полиции, чтобы установить его личность, поскольку документы предъявить он отказался.

По информации пресс-службы МВД по РТ, полицейский предупредил пассажира внедорожника, что в случае дальнейшего неповиновения, в отношении него будет применена физическая сила.

Водитель Toyota попытался оттолкнуть сотрудника ГИБДД и ударил его в область груди. После чего автоинспекторы применили силу в отношении водителя и пассажира внедорожника, задержали обоих и доставили в отдел полиции «Вишневский».

Как выяснилось позже, автоинспектор получил перелом грудины, он обратился за помощью к медикам.

Водитель и пассажир внедорожника оказались родными братьями. Одному из них, который был за рулем авто, 37 лет, второму – 41 год.

Ранее агентство сообщало, что Следком РТ возбудил уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.