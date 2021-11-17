Суд арестовал еще одного члена ОПГ «Борисково» за покушение на убийство 30 лет назад

Советский суд Казани арестовал одного из участников ОПГ «Борисково» Андрея Нейдерова. Его обвиняют в покушении на убийство 9 мая 1993 года в поселке Борисково.

Отметим, что буквально на прошлой неделе суд отправил под стражу еще одного подозреваемого по этому делу Виталия Фадеева.

Как стало известно ИА «Татар-информ», члены ОПГ «Борисково» стреляли из автомата Калашникова по брату своего бывшего лидера Талгата Хайруллина, которого они также до этого расстреляли из автоматов. Узнав о гибели брата, Рустем Хайруллин намеревался отомстить им, однако участники ОПГ пошли на опережение и открыли огонь по его дому. Тем не менее, Рустему удалось выжить.

Следствие считает, что Нейдеров был причастен к покушению на убийство. Сегодня суд отправил его в СИЗО до 8 декабря.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что в Казани по подозрению в покушении на убийство 30-летней давности задержали участника ОПГ «Борисково». По решению суда его отправили под стражу.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также другие эпизоды преступной деятельности группировки.