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Происшествия
12 ноября 2021  12:26
Павел Климчак

Члена ОПГ «Борисково» отправили под стражу за покушение на убийство 30-летней давности

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В Казани арестовали одного из участников ОПГ «Борисково» Виталия Фадеева. Его обвиняют в покушении на убийство, совершенном 9 мая 1993 года в поселке Борисково.

 

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий, в этот день несколько человек начали стрелять из автоматов в мужчину.

Как стало известно ИА «Татар-информ», члены ОПГ «Борисково» стреляли из автомата Калашникова по брату своего бывшего лидера Талгата Хайруллина, которого они также до этого расстреляли из автоматов. Узнав о гибели брата, Рустем Хайруллин намеревался отомстить им, однако участники ОПГ пошли на опережение и открыли огонь по его дому. Тем не менее Рустему удалось выжить.

 

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Следователям удалось установить причастность Фадеева к покушению на убийство. Решением суда его заключили под стражу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также другие эпизоды преступной деятельности группировки.

 

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что в Казани по подозрению в покушении на убийство 30-летней давности задержали участника ОПГ «Борисково».

 

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

 

#покушение на убийство #арест #ОПГ #борисково
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