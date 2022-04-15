Суд арестовал эквадорца, обвиняемого в изнасиловании 15-летней школьницы

Советский районный суд Казани арестовал 21-летнего жителя Эквадора Стивена Зурита. Молодой человек обвиняется в изнасиловании 15-летней школьницы, его задержали 12 апреля.

В полицию обратились родители девочки. По версии следствия, молодой человек пригласил к себе в гости школьницу и изнасиловал ее в подъезде.

Во время обысков у него в квартире полицейские нашли семь свертков с синтетикой. Свою вину обвиняемый не признал и рассказал суду, что школьница якобы сама пришла к нему домой, они познакомились в соцсетях. Стивен был уверен, что новоиспеченной знакомой есть 18 лет.

Следствие дважды обращалось с ходатайством заключить обвиняемого под стражу. Вчера суд отклонил просьбу, посчитав, что для ареста недостаточно улик.

Однако сегодня Советский районный суд Казани встал на сторону следствия и арестовал Стивена. Его отправили в СИЗО, где он пробудет до 12 июня.

Ранее «Татар-информ» сообщал, 21-летнего жителя Эквадора задержали по подозрению в изнасиловании школьницы.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».