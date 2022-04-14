Суд отложил арест обвиняемого в изнасиловании школьницы из-за недостатка улик

Советский районный суд Казани не стал арестовывать 21-летнего жителя Эквадора Стивена Зурита. Молодой человек обвиняется в изнасиловании 15-летней школьницы.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Стивена задержали 12 апреля. Накануне молодой человек пригласил к себе в гости школьницу и изнасиловал ее в подъезде. Девочка сообщила все своим родителям, те обратились в полицию.

Стивен учился на врача, в будущем планировал стать пластическим хирургом, но в ноябре прошлого года его отчислили из-за неуспеваемости, встречался с девушкой – это все, что удалось выяснить о личности жителя Эквадора. До процесса молодой человек рассказал свою версию случившегося. Якобы он познакомился со школьницей в соцсетях, она написала ему и сама предложила приехать к нему в гости.

«В этот вечер со мной была моя девушка, она приехала ко мне из Москвы. Мне написала Карина (имя школьницы изменено), и сказала, что хочет со мной увидеться. Мы с моей девушкой поехали в парк к ней на встречу, а затем ко мне домой. При этом, мы спросили у нее, сколько ей лет и попросили показать паспорт», – рассказал журналистам Стивен.

Стивен со своей девушкой были уверены, что Карине есть 18 лет. Ребята решили выпить, затем они устроили групповой секс, признался Стивен.

«Все происходящее я записал на камеру. Это видео я потом показал следователям», – добавил молодой человек.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

После Карине стало плохо – якобы у нее из носа начала течь кровь и Стивен решил отправить девушку домой. На следующее утро к нему нагрянули полицейские.

«Я такого явно не ожидал. Я испугался», – рассказал Стивен.

На вопрос журналистов, откуда у него дома оказались наркотики, молодой человек ответить не смог. Лишь сказал, что он эту квартиру снимает, а в тот вечер, помимо них, дома находились еще несколько человек.

Сегодня следствие обратилось в суд с ходатайством заключить подозреваемого под стражу. Процесс шел в закрытом режиме, журналистов пустили только на оглашение решения суда.

На процессе выяснилось, что у следствия на данный момент недостаточно улик, чтобы взять подозреваемого под стражу. В связи с этим процесс по избранию меры пресечения перенесли на сутки.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в суд доставили жителя Эквадора, чтобы избрать ему меру пресечения. Молодого человека подозревают в изнасиловании 15-летней школьницы. Свою вину он не признает.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Кроме того, во время обысков в его квартире полицейские нашли семь свертков с МДМА весом один грамм.