Суд арестовал девятого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле»

Суд арестовал до 22 мая девятого фигуранта дела о теракте Назримада Лутфуллои, сообщает РИА Новости.

На заседании стало известно, что он гражданин Таджикистана.

Напомним, сегодня арестовали Лутфуллои Назримада, которого обвиняют по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ.

Фигуранта уже доставили в зал суда, в ближайшее время начнется заседание.