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Суд арестовал девятого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле»
Суд арестовал до 22 мая девятого фигуранта дела о теракте Назримада Лутфуллои, сообщает РИА Новости.
На заседании стало известно, что он гражданин Таджикистана.
Напомним, сегодня арестовали Лутфуллои Назримада, которого обвиняют по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ.
Фигуранта уже доставили в зал суда, в ближайшее время начнется заседание.
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