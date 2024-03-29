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Происшествия 29 марта 2024 17:38

Суд арестовал девятого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле»

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Суд арестовал до 22 мая девятого фигуранта дела о теракте Назримада Лутфуллои, сообщает РИА Новости.

На заседании стало известно, что он гражданин Таджикистана.

Напомним, сегодня арестовали Лутфуллои Назримада, которого обвиняют по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ.

Фигуранта уже доставили в зал суда, в ближайшее время начнется заседание.

#теракт
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