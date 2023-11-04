Суд арестовал блогера-миллионника Аяза Шабутдинова до 16 декабря

Известного блогера Аяза Шабутдинова суд арестовал до 16 декабря по делу о мошенничестве в собо крупном размере, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Шабутдинова обвиняют в восьми эпизодах. Свою вину блогер не признает.

Ранее мы сообщали, что сотрудники УФСБ РФ по Москве пресекли противоправную деятельность известного бизнес-тренера. По предварительным данным, Шабутдинов с сообщниками, действуя от имени нескольких юрлиц, обещал сделать из любого эффективного предпринимателя, который будет получать сверхдоходы.

Используя агрессивный маркетинг, блогер продавал образовательные программы, вебинары и тренинги, которые якобы помогут начать успешный бизнес. По данному факту было возбуждено уголовное дело.