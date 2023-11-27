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Общество 27 ноября 2023 14:49

Мэр Челнов назвал сумму, необходимую для субсидирования автобусных перевозок

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Мэр Челнов назвал сумму, необходимую для субсидирования автобусных перевозок
Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

Для субсидирования автобусных перевозок в Набережных Челнах необходимо изыскать от 150 до 250 млн рублей. Об этом на аппаратном совещании сообщил мэр Наиль Магдеев.

Руководитель напомнил, что за счет бюджета за два года город приобрел 45 новых больших автобусов. В феврале-марте поступит еще 46. Кроме того, на 2024-й запланирована закупка еще 44 автобусов. Таким образом, к 2025 году Автоград будет обеспечен как минимум 200–250 автобусами большой вместимости на всех маршрутах.

Однако для цели потребуются субсидии из городского бюджета. Схема точно такая же, как с трамвайным управлением, которому местная казна раз в год выплачивает субсидии на выпадающие доходы около 100 млн рублей. Ранее предприятие субсидировалось градообразующим предприятием.

«Если мы на все маршруты поставим автобусы большой вместимости, только выручки для нормального функционирования муниципального предприятия не хватит. Минимум на 150–250 млн рублей придется субсидировать городские автобусные пассажирские перевозки, как и трамвайное управление», — заключил Магдеев.

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#Транспорт
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