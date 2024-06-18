Субсидии на закладку многолетних ягодников начнут предоставлять в Татарстане

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В Татарстане начнут частично возмещать сельхозпроизводителям затраты, связанные с закладкой многолетних плодовых и ягодных кустарниковых насаждений.

Постановление Кабинета Министров республики, изменяющее меры государственной поддержки агропромышленного комплекса по отдельным направлениям за счет средств бюджета региона, подписал исполняющий обязанности Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

Стоит отметить, что в число получателей новых субсидий не включены владельцы личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственные потребкооперативы.

Если затраты, понесенные в 2023 году, не возмещались в рамках поддержки сельхозпроизводителей, занимающихся закладкой, уходом и раскорчевкой многолетних насаждений, они могут быть возмещены с помощью нового механизма.

К многолетним насаждениям в документе отнесены насаждения семечковых, косточковых, орехоплодных, субтропических, ягодных кустарниковых культур, насаждения хмеля, а также соответствующие питомники.

Предоставляться субсидии будут в рамках регионального проекта «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» государственной программы РТ «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан».

Размер субсидии не будет превышать семи десятых от затрат на закладку многолетних плодовых ягодных и кустарниковых насаждений, понесенных в текущем финансовом году или в году, предшествовавшем ему. Результатом субсидии будет считаться площадь заложенных насаждений по состоянию на 31 декабря года ее предоставления.

Заниматься распределением субсидий будет Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ. Предусмотрен механизм возврата средств в бюджет республики при нарушении условий их выделения.

Кроме того, это же постановление Кабинета Министров Татарстана увеличивает предельный размер возмещения части затрат на реализацию одного килограмма произведенных и реализованных социальных хлебов с 4,5 до 6 рублей. Затраты республиканского бюджета на это составят 100 млн рублей в текущем году, о чем ранее сообщал «Татар-информ».