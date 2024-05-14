В Татарстане увеличат субсидии хлебопекам на производство социальных хлебов

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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана собирается увеличить размер субсидий хлебопекам на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией социальных хлебов. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РТ.

Предельный размер возмещения части затрат на реализацию одного килограмма произведенных и реализованных социальных хлебов должен вырасти с 4,5 до 6,0 рубля.

На реализацию этой цели направят 100 млн рублей, которые выделены Минсельхозпроду из республиканского бюджета в соответствии с распоряжением Кабинета Министров РТ от 11 мая 2024 года.