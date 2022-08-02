Субботина и Колесниченко выиграли произвольную программу на «Играх дружбы» в Казани

Дуэт российских синхронисток Варвара Субботина – Светлана Колесниченко победил в произвольной программе на Играх дружбы в Казани.

Так, Субботина и Колесниченко набрали 98.7000 балла. Второе место заняли белорусские спортсменки Василина Хондошко и Дарья Кулагина (95,1000). Тройку лучших замкнули россиянки Валерия Попова и Аделина Сагитова (90,6667).

В произвольной программе в соревнованиях смешанных дуэтов победили россияне Александр Мальцев и Олеся Платонова, набравшие 98,4667 балла.

Напомним, «Игры дружбы», в которых выступят более 1300 спортсменов из России и еще 15 стран мира, проходят в три этапа:

Первый этап – «Мир» – завершится 3 августа и включает в себя финал Кубка России по плаванию, международные соревнования по прыжкам в воду, а также международные соревнования по синхронному плаванию.

Второй этап – «Спорт» – планируется в период с 9 по 26 ноября и будет состоять из Кубка президента Республики Татарстан по прыжкам в воду и чемпионата России по плаванию.

Третий этап – «Легенды» – пройдет в декабре и включает в себя Кубок Владимира Сальникова по плаванию, Кубок Светланы Ромашиной по синхронному плаванию и Кубок Дмитрия Саутина по прыжкам в воду.

Накануне «Игры дружбы» в Казани посетила Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.