«Стыдно, когда православные отождествляют себя с животными»: священник против гороскопов

Гороскоп – это одна из самых распространенных болезней нашего времени и, наверное, сложно найти человека, который не знал бы, кто он по знаку зодиака

Фото: © Кирилл Каллиников / РИА Новости

«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов «Кофе с батюшкой» и «Батюшка против» на православные темы. В прошлом выпуске мы говорили о том, почему православие против кремации. Сегодня руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин в подкасте «Батюшка против» рассказывает о том, как гороскопы лишают нас свободы.

«Гороскоп – это религия рабов»

Я, как православный священник, против гороскопов. Гороскоп – это одна из самых распространенных болезней нашего времени, и, наверное, сложно найти человека, который не знал бы, кто он по знаку зодиака. Церковь против этого по ряду причин. Во-первых, это наследие язычества. В античности очень многие предсказатели гадали по расположению звезд, писали астрологические прогнозы, но эти прогнозы лишают человека свободы.

Гороскопы – это религия рабов. Ты не можешь выбирать, как тебе жить, и следовать за Богом – то сегодня звезды не так сошлись, то звезды предполагают для тебя другое бытие. Твоя жизнь не свободна, ты раб этих звезд.

Мы – православные люди – знаем, что Господь нас любит, что он желает нам всего самого доброго, благого и хочет, чтобы все мы вошли в Царствие Небесное. А что желают звезды? Они желают захватить твою волю и лишить тебя ее.

Гороскопы – это то, что можно емко назвать мерзостью перед Богом. И люди, которые их пишут, сочиняют и издают, тоже делают мерзость перед Богом и обязательно за это все перед Богом будут отвечать.

К сожалению, в наше время это невероятно распространено, и иногда складывается впечатление, что люди воспринимают гороскоп как нечто нормальное. В печатных изданиях наравне с новостями политики и спорта мы встретим колонку гороскопа. Нужно понимать, что все это от лукавого. Нужно понимать, что православный человек – это прекрасное творение Божие со всеми страстями, немощами и со всем остальным, но, тем не менее, все мы являемся прекрасным божественным творением.

Защитники астрологии пытаются прикрыться Священным Писанием и оправдать свое занятие. Они говорят о том, что была Вифлеемская звезда и были мудрецы, которые шли за ней, и уж они, наверное, точно были астрологами Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Вифлеемская звезда, скорее всего, была ангелом или какой-то другой небесной силой»

Так часто бывает, что защитники астрологии пытаются прикрыться Священным Писанием и оправдать свое занятие. Они говорят о том, что была Вифлеемская звезда и были мудрецы, которые шли за ней, и уж они, наверное, точно были астрологами. Давайте разберемся. Да, действительно, волхвы были представителями античной мудрости и они узнали о пришествии в мир Спасителя по некой звезде. Естественно, что отцы Церкви долго об этом рассуждали.

Есть интересное мнение великого святого Иоанна Златоуста, который говорил, что это не могло быть звездой в плане небесного тела. Даже Священное Писание говорит, что эта звезда появилась и потом вела за собой волхвов и остановилась над местом, где родился Спаситель. То есть это никак не объясняется законами физики. Нельзя представить себе комету, которая следовала по какому-то определенному пути и зависла над какой-то точкой. Поэтому считается, что, скорее всего, это было явление ангела или какой-то другой небесной силы.

Священное Писание четкое указывает, для чего созданы звезды. Господь дал нам небесные тела, чтобы мы могли ориентироваться в пространстве и времени, понимать свое местоположение Фото: © «Татар-информ»

«А какая икона подходит мне по моему знаку зодиака?»

Очень стыдно, когда православный человек рассказывает, что родился в год Дракона или Крысы, ведь для каждого православного человека каждый новый год является годом Христа. Бывает так, что гороскопы пытаются мимикрировать под православие. Не так давно была такая жуткая практика, когда люди приходили в храм и спрашивали: «А какая икона подходит мне по моему знаку зодиака?»

Когда изучаешь ситуацию, находишь всех этих гадалок, эзотериков, оккультистов и прочих, видишь, что они советуют, – они говорят, например, если ты родился с такого-то по такое-то число, то твоя икона – Смоленская. Поэтому когда мы видели в храме человека, который по бумажке читает и спрашивает какой-нибудь редкий образ, мы всегда спрашивали, для чего она ему. Если человек отвечал, что она ему по гороскопу подходит, с ним вели серьезный разговор. Слава Богу, все это утратило свою популярность и люди все реже и реже этим интересуются.

Священное Писание четко указывает, для чего созданы звезды. Ветхий Завет говорит, что создано два великих святила: одно для управления днем, другое для управления ночью. Там же показана их задача – освещать путь и быть путеводителями. То есть Господь дал нам небесные тела, чтобы мы могли ориентироваться в пространстве и времени, понимать свое местоположение, Господь заранее позаботился о нас и дал нам своего рода ГЛОНАСС.

Поэтому я категорически против гороскопов. Нужно помнить, что астрология – это квазирелигия рабов. Это то, что лишает тебя свободы, божественной любви и заставляет тебя верить в странное сочетание звезд, от которых, на самом деле, ничего не зависит.

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Свои вопросы на тему православия оставляйте в окне под текстом – отец Александр даст на них подробные ответы в следующих выпусках видеоподкастов «Кофе с батюшкой» или «Батюшка против» на сайте «Татар-информа».

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