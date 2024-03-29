«Штурмовики очень ждут окопные свечи»: нурлатцы направляют на СВО нужные вещи

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

Второй год подряд изготовлением окопных свечей для участников спецоперации занимаются ученики и учителя школы села Андреевка Нурлатского района. У директора учебного заведения Юрия Будяшкина на передовой находится сын.

«Сколько всего свечей изготовили за этот период, не могу сказать, но каждый месяц на пункт приема гуманитарной помощи привозим по 200-300 штук. Это совместная работа детей и учителей. Некоторые ребята готовы пропустить любое другое мероприятие, лишь бы как можно больше свечей сделать», — поделился директор школы Юрий Будяшкин.

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

Вчера на пункт сбора гуманитарной помощи он доставил более 300 окопных свечей.

Последние три месяца с парафином для свечей им помогает «Боевое братство», до этого же покупали на народные деньги, собранные сельчанами. Что же касается банок, то директор школы нашел выход — договорился с одной из торговых точек Нурлата, где занимаются изготовлением салатов, а также с Домом дружбы народов, куда их приносят горожане и сельчане.

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

Из Андреевки в спецоперации принимают участие 6 сельчан. С самого начала СВО местные жители начали собирать для них гумпомощь — от обмундирования до еды, потом собрали денежные средства на машину, недавно по просьбе мобилизованного земляка «скинулись» на квадрокоптер.

«Окопные свечи очень ждут штурмовики, те, кто находится на передовой, потому что они постоянно перемещаются, им некогда обустраиваться», — поделился директор школы.

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

Ранее «Татар-информ» сообщал, что нурлатские волонтеры передали реторт-пакеты бойцам на передовую.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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