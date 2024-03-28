Нурлатские волонтеры передали реторт-пакеты бойцам на передовую

У лидера нурлатской волонтерской группы «Вкусняшки для победы» Елены Алексеевой сегодня были нежданные гости: участники спецоперации.

Трехкомнатная квартира Алексеевых только освободилась из-под коробок с едой для бойцов, и вот они опять наготовили множество реторт-пакетов с различными блюдами.

«Мы с Диной Лукьяновой упаковывали коробки, я решила сходить в соседний магазин за минералкой. Уже выхожу, а в магазин заходят военные. Тут же набрала номер Дины и рассказала ей, добавила, мол, это, кажется, не нурлатские ребята. Она: „Давай веди их сюда!“» — рассказала Елена Алексеева.

Долго не раздумывая, развернулась, сумки поручила охраннику магазина и пошла, как говорит сама волонтер, «ловить» бойцов.

«Подошла, поздоровалась. Поделилась, что у нас есть группа „Вкусняшки для победы“, и сказала, что хотим передать им наши реторт-пакеты. Они начали отказываться, говоря, что свои девчонки отправили сухие супы», — продолжила волонтер.

На расспросы Елены Алексеевой, откуда родом, бойцы гордо ответили: «Из Татарстана!» Оказалось, один из Набережных Челнов, второй — из Елабуги, третий — из Заинска.

Словом, волонтер уговорила бойцов заглянуть в гости. Шагнув же за порог квартиры Алексеевых, скрыть удивление военные уже не могли: коробки, коробки, коробки... Каждая с цветной наклейкой «Вкусняшки для победы».

«Они тут же достали телефоны и начали фотографировать», — говорит Елена Алексеева. Волонтеры уверены, что бойцов впечатлит и содержимое: с собой на передовую они передали бойцам 35 реторт-пакетов.

Впрочем, блюда нурлатских «Вкусняшек» никого не оставляют равнодушным. Например, недавно Елене позвонила девушка-волонтер из Альметьевска и попросила поделиться рецептами. Оказалось, что бойцы-альметьвцы, приехавшие в отпуск, нахваливали нурлатские реторты. «Сказали, мол, у них и меню разнообразное, и вкусное», — передала слова волонтера Елена Алексеева.

Нурлатские волонтеры только рады помочь. Ведь и работают они под девизом «Сытый солдат — Родины щит!».

Материал подготовлен при участии Сирени Самерхановой.