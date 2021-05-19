Студия «Светлячки» взяла Гран-при фестиваля «Театр — All Inclusive»

В стенах Татарского театра драмы и комедии имени Тинчурина завершился социальный проект «Театр — All Inclusive», направленный на содействие детям с ограниченными возможностями здоровья. Гран-при фестиваля взяла театральная студия «Светлячки» из Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила ведущий специалист фонда «Ак Барс Созидание» Людмила Демидова.

«Это были наши самые юные участники проекта — второклашки. Но им удалось буквально поразить членов жюри. Их выступление по качеству не уступало исполнению более взрослых ребят, а их игра была выразительной и запоминающейся», — объяснила собеседница агентства.

В программе участвовали восемь детских коллективов, вошедших в шорт-лист по итогам предварительного отбора. Все они стали лауреатами первой, второй и третьей степени. Всего организаторы проекта рассмотрели 35 заявок. В этом году юные артисты подготовили к фестивалю постановки, посвященные истории и культуре народов Поволжья, проживающих на территории Татарстана.

Проект «Театр — All Inclusive» реализуется с 2017 года благотворительным фондом «Ак Барс Созидание» при поддержке Министерства культуры РТ и содействии театра имени Тинчурина.