В Казани открылся фестиваль театральных студий для детей с ограниченными возможностями

В данную минуту в стенах Татарского театра драмы и комедии имени Тинчурина стартовал социальный проект «Театр — All Inclusive», направленный на содействие детям с ограниченными возможностями здоровья. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила директор фонда «Ак Барс Созидание» Альфия Валиева.



«В этом году мы проводим уже четвертый фестиваль. Именно на сцене особенные дети чувствуют себя естественно. Зрителю незаметно, что у ребенка есть определенные проблемы. Наша задача помочь детям раскрепоститься, повысить их самооценку. Так как мы считаем, что дети, занимающиеся искусством, никогда не пойдут убивать или мародерствовать. Ведь чтобы ни происходило внутри спектакля, в конце концов, добро и справедливость всегда торжествуют над силами зла. Спектакль — это своего рода интерактивное обучение», — рассказала Валиева.



Она отметила, что содействие детям в проекте отражено через развитие их творческих способностей посредством вовлечения в театральную деятельность.

С 16 по 18 мая в рамках проекта прошли мастер-классы от артистов театра Тинчурина, репетиции, а также консультации для педагогов.



В образовательной программе участвовали 8 детских коллективов, вошедших в шорт-лист по предварительному отбору. Всего организацией проекта было принято 35 заявок.

Юные артисты подготовили к фестивалю постановки, посвященные истории и культуре народам Поволжья, проживающих на территории Татарстана.



По итогу обучения, коллективы сейчас показывают результаты своей работы на сцене театра Тинчурина. Компетентным жюри будут определены лауреаты, которые получат денежные призы. Так, за первое место предполагается премия в размере 50 тыс. рублей, за второе — 30 тыс. рублей и за третье — 15 тыс. рублей. Также фестивалем предусмотрен гран-при и премия в размере 70 тыс. рублей.



Напомним, проект «Театр — All Inclusive» реализуется с 2017 года благотворительным фондом «Ак Барс Созидание» при поддержке министерства культуры РТ и содействии Театра имени Тинчурина.

