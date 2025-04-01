Студия «Апуш» из РТ отправится на награждение победителей «Театрального Приволжья»

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ

Детская татарская театральная студия «Апуш» посетит торжественную церемонию награждения победителей VI сезона Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье», которая пройдет с 15 по 18 апреля в удмуртском городе Воткинске.

Там же будут организованы показы спектаклей – победителей фестиваля. Студия «Апуш» покажет мюзикл «Деревенский пес Акбай» («Авыл эте Акбай») по пьесе драматурга Туфана Миннуллина, который и принес Татарстану победу в номинации «Детские театральные коллективы и студии».

В фестивале участвовали непрофессиональные театральные коллективы изо всех регионов Приволжского федерального округа. Всего к VI сезону «Театрального Приволжья» присоединились 1455 коллективов и 21 578 участников. Победителей объявили во Всемирный день театра. К участникам проекта от имени полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова обратился его заместитель Олег Машковцев.

«Наша приоритетная задача – создать такие условия, чтобы каждый молодой житель округа, решивший связать свою жизнь с театром, мог постоянно расти и развиваться. Любителям театра фестиваль предоставляет возможность увидеть лучшие постановки. Ежегодно количество просмотров спектаклей превышает 50 тыс., в этом сезоне после их размещения в «ВК-видео» уже превысило 100 тыс.», – заявил он.

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ

Окружное жюри фестиваля также отметило в номинации «Лучшая мужская роль» Рамиса Хакимова, сыгравшего роль Акбая в спектакле «Деревенский пес Акбай», а в номинации «лучшее музыкальное оформление» среди детских театральных коллективов – автора музыки, композитора этой постановки Зульфата Валиуллина.

«Поддержка со стороны государства всех форм творчества, обеспечение роста культурного потенциала общества, а также создание условий для культурного развития жителей региона – это те ключевые точки, определяющие целевые приоритеты федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья», – сказал в связи с этим заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

В этом году для лауреатов фестиваля будет организована образовательная поездка на теплоходе в рамках проекта «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье». В течение недели педагоги и режиссеры Российского института театрального искусства ГИТИС будут работать с ними. Помимо победителей «Театрального Приволжья», в работе лаборатории примут участие молодые актеры театров и студенты театральных учреждений из 14 регионов Приволжского федерального округа.

В городах остановок теплохода будут показаны эскизы к спектаклям на больших сценах пяти городов округа: Нижнего Новгорода, Чебоксар, Казани, Самары и Саратова. В этом году проект станет международным: к лаборатории присоединятся артисты из Казахстана и Китая.

Фестиваль детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» проводится при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе и под патронатом полпреда в ПФО Игоря Комарова.