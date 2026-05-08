Студия «Абау» показала, как в Казани готовятся к 9 Мая
Студия «Абау» в очередном выпуске программы «Ходки по Казани» показала, как в столице Татарстана готовятся к празднованию Дня Победы.
Ранее «Татар-информ» также описал в репортаже, как в Казани была организована репетиция парада в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Парад Победы в столице РТ состоится 9 мая в 10 часов утра на площади Тысячелетия. Посмотреть трансляцию можно будет на телеканале «Татарстан – Новый век» и в официальном сообществе Республики Татарстан в социальной сети «ВКонтакте».
Видео: max.ru/abaytatar.