Общество 8 мая 2026 23:47

Студия «Абау» показала, как в Казани готовятся к 9 Мая

Студия «Абау» в очередном выпуске программы «Ходки по Казани» показала, как в столице Татарстана готовятся к празднованию Дня Победы.

Ранее «Татар-информ» также описал в репортаже, как в Казани была организована репетиция парада в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Парад Победы в столице РТ состоится 9 мая в 10 часов утра на площади Тысячелетия. Посмотреть трансляцию можно будет на телеканале «Татарстан – Новый век» и в официальном сообществе Республики Татарстан в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: max.ru/abaytatar.

