Студенты из разных стран обсудят в Болгаре гражданскую идентичность молодых мусульман

29 октября в Болгарской исламской академии стартует III Международная студенческая научно-практическая конференция. Мероприятие посвящено обсуждению формирования гражданской идентичности мусульманской молодежи в России и за рубежом.



Конференция организована в рамках проходящего на этой неделе в Болгаре III Международного форума «Богословское наследие мусульман России». Во вторник в городе прошла конференция, на которой рассматривались вопросы сохранения и изучения наследия мусульманских богословов России.

Не менее серьезные вопросы встанут и перед участниками студенческой научно-практической конференции. В пятницу им предложат выслушать доклад на тему «Формирование российской гражданской идентичности у живущих в РФ мусульман». На повестку дня вынесен и вопрос традиционных российских духовно-нравственных ценностей в контексте Стратегии национальной безопасности Российской Федерации – 2021.

Делегаты форума познакомятся также с фетвотворчеством как фактором формирования гражданской идентичности и узнают тонкости межрелигиозного диалога в образовательном пространстве, который является потенциалом укрепления гражданской идентичности.

Для более детальной проработки тем участники форума разделятся по секциям, соберутся за круглым столом и на дискуссионной площадке.

Разобраться во всех вопросах делегатам помогут представители муфтиятов страны, преподаватели светских и духовных вузов, магистранты и студенты, публицисты, общественные деятели, в том числе и зарубежные, рассказали ИА «Татар-информ» в Болгарской исламской академии, которая является организатором III Международного форума «Богословское наследие мусульман России».

Содействие в подготовке события БИА оказал Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования.