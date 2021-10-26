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Ру Тат
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26 октября 2021  20:20
Ильгиз Гильманов

Религиоведы мира выступили за сохранение наследия мусульманских богословов России

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На территории Болгарской исламской академии открылся международный форум «Богословское наследие мусульман России». Мероприятие проводится в третий раз и, несмотря на жесткие антиковидные ограничения, объединило более 200 человек из 20 регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

«С 2019 года на площадках форума побывало более 600 человек из 40 регионов Российской Федерации и 20 стран мира. К сожалению, коронавирусные ограничения вносят свои коррективы в работу форума. В любом случае мы рады, что он состоялся», – сказал во время церемонии и. о. ректора Болгарской исламской академии Айнур Тимерханов.

Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

Вуз уделяет большое внимание вопросам возрождения и развития отечественного богословского наследия. Этот вектор был задан и работе форума. Поэтому событие поставило перед собой цель консолидировать усилия научного и экспертного сообщества, общественных и религиозных деятелей в обсуждении и решении актуальных проблем сохранения, изучения и развития традиционных исламских духовных ценностей мусульманских народов России. Форум также задался вопросами развития отечественного исламского богословия и исламского образования, укрепления культурно-цивилизационного и межрелигиозного диалога в условиях современной России и глобализации в мире.

Как оказалось, эти темы достаточно близки многим слоям общества. К их обсуждению активно подключились очно и в онлайн-формате представители государственных органов власти, региональных муфтиятов страны, ведущие российские и зарубежные ученые-богословы, религиоведы, имамы, общественные деятели, преподаватели вузов из нашей страны и из-за рубежа.

К примеру, начальник управления по взаимодействию с религиозными объединениями департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики Альберт Дирзизов в своем приветствии к участникам форума тоже говорил о роли просветительства. Он заметил, что в данном случае у светских общественных институтов и служителей культа задачи общие. И решаются они тоже совместными усилиями. Допустим, проведение на татарском языке пятничных проповедей, использование татарского языка в медресе является заботой о сохранении татарского языка. А это — «насущная потребность сохранения нашего культурного кода».

Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

Главный федеральный инспектор по Республике Татарстан Виктор Демидов заметил, что «российские мусульманские богословы и мыслители внесли огромный вклад в развитие мировой исламской науки и их труды по-прежнему популярны среди широкого круга исследователей, верующих». По мнению федерального инспектора, важно общими усилиями сохранять и приумножать это наследие, воспитывать молодежь на принципах уважительного отношения к представителям различных народов или вероисповеданий. 

Форум, проводимый под эгидой Болгарской исламской академии, занимает особое место в ряду аналогичных мероприятий, которые организуются в нашей стране. Это определяется не только ролью вуза как флагмана исламского образования в России, но и тем, что проводимые академией научные мероприятия напрямую связаны с решением задачи, которую в 2012 году поставил Президент России Владимир Путин. Речь тогда шла о возрождении отечественной школы исламского богословия. Об этом напомнил представитель Федерального агентства по делам национальностей Абдулгамид Булатов.

«Эта задача многоаспектная, включает в себя разные направления в сфере исламского образования. И в этом отношении важное значение имеет выход учебного пособия, посвященного формированию общероссийской гражданской идентичности мусульман. Этот труд был подготовлен при участии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования и Болгарской исламской академией», – сказал Булатов.

Тему издательства в разрезе просветительской деятельности продолжил и муфтий духовного управления мусульман Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Он поведал об издательской деятельности ДУМ РТ и работе издательского дома «Хузур». Муфтиятом с 2016 года было переиздано пять изданий Корана и подготовлены переводы смыслов Корана на русском и татарском языках. ДУМ РТ подготовило новое издание Корана «Казан басма» на основе специально разработанного одноименного дизайнерского компьютерного шрифта.

Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

«На сегодняшний день наш издательский дом «Хузур» печатает порядка 300 наименований трудов. Львиная доля среди них – это наше богословское наследие, что очень важно. Были изданы книги Шигабутдина Марджани. Но самое главное, на чем хотелось бы остановиться, – это работа над Кораном. В течение семи лет мы готовили тафсир на татарском и русском языках. В 2016 году на компьютере подготовили новое издание Корана, представили узбекской стороне, где он был дважды отпечатан. Печатали наш казанский Коран и в Белоруссии, и в Турции», – рассказал участникам форума муфтий.

Не менее активно издательско-просветительскую деятельность ведет и сама Болгарская исламская академия. Только за последние два года вузом было организовано более 50 научно-образовательных и просветительских мероприятий, в которых приняли участие около полутора тысяч человек – ученых, специалистов из 20 стран мира.

«Академией реализуется ряд крупных научных проектов в области исламских исследований. Подготовлено и издано около 20 монографий и учебных пособий, а также опубликовано более 120 научных и научно-популярных статей в отечественных и зарубежных журналах и сборниках», – рассказал участникам форума и.о. ректора БИА Айнур Тимерханов.

Участники и гости мероприятия узнали, что академия создает и собственную базу электронных источников. В 2020-2021 годах при содействии своих партнеров учебное заведение получило доступ к более чем 100 тыс. оцифрованных рукописей в 40 странах мира. Было скачено и каталогизировано около 2,5 тыс. единиц наиболее ценных источников по важному направлению исламских исследований. В конце августа в академии запустили собственную современную цифровую типографию.

Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

Тема просветительства в плоскости сохранения наследия мусульманских богословов была продолжена и развита участниками и гостями форума в прошедшей на его площадке конференции. Сегодня ее тема звучала так: «V международные болгарские чтения “Наследие мусульманских богословов России: вопросы сохранения и изучения”».

Делегаты конференции сказали корреспонденту ИА «Татар-информ», что выбранная тема актуальна как никогда, потому что изучение ее поможет ответить на многие современные вопросы, именно те, которые волнуют мусульман России.

«В каждом регионе есть свои особенности. И для того чтобы решать проблемы, которые имеются у нас на родине, нужно обращаться к отечественным богословам, потому что они лучше понимают проблемы, вопросы, которые нас волнуют. Сегодня мы живем в век глобализации, смешения культур, и некоторые люди обращаются за ответом к тем богословам, которые не знают наших традиций, убеждения которых не соответствуют убеждениям наших богословов. А путь наших богословов, убеждения наших богословов соответствуют мнению большинства ученых, поэтому важно изучать свое наследие», – сказал ИА «Татар-информ» имам-хатыб Апанаевской мечети Казани, доцент кафедры исламской теологии Российского исламского института Нияз хазрат Сабиров.

В этом же ключе был построен и доклад ректора Российского исламского института Рафика Мухаметшина, который в своем выступлении затронул исторический аспект в межконфессиональном диалоге в России.

Свои исторические изыскания представил онлайн другой докладчик – директор Международного научно-исследовательского центра Имама Бухари из Самарканда Шовосил Зиедов. Его интересовал вопрос о библиотеке казия Себзарской части Ташкента в период Российской колонизации.

Живое осуждение обозначенной темы конференции дня шло позже в секциях и за круглым столом.

Творчеству известного татарского поэта Суфия Аллахияра, который жил в XVIII веке на территории Средней Азии, посвятил свой доклад в одной из секций Нияз хазрат Сабиров. В обозреваемой им книге «Себател-гәҗизин» («Опора обреченных») раскрываются вопросы исламского вероучения.

«Она также знакомит нас с правилами адаба – этики: в отношении учителя, в отношении мусульман, какие правила нужно соблюдать, чтобы удостоиться милости и довольства Аллаха. Темы, которые связаны с нравственными принципами, они актуальны всегда, и особенно они актуальны сегодня. Потому что сегодня многие люди отдают предпочтения материальным ценностям, забывают о духовности, многие проблемы возникают от отсутствия духовности, из-за неправильного отношения к духовности, из-за непонимания, кто такой человек», – уверен докладчик.

Презентация монографии Рамиля хазрата Адыгамова «Иджтихад в исламской правовой традиции и наследии татарских богословов конца XVIII – начала XX вв» стала еще одним значимым событием в повестке дня конференции «V международные болгарские чтения “Наследие мусульманских богословов России: вопросы сохранения и изучения”».

С четверга в Болгарскую исламскую академию начнут съезжаться делегаты следующей конференции, которая в рамках III Международного форума «Богословское наследие мусульман России» обсудит тему формирования гражданской идентичности мусульманской молодежи в России и за рубежом.

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