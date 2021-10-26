Религиоведы мира выступили за сохранение наследия мусульманских богословов России

На территории Болгарской исламской академии открылся международный форум «Богословское наследие мусульман России». Мероприятие проводится в третий раз и, несмотря на жесткие антиковидные ограничения, объединило более 200 человек из 20 регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

«С 2019 года на площадках форума побывало более 600 человек из 40 регионов Российской Федерации и 20 стран мира. К сожалению, коронавирусные ограничения вносят свои коррективы в работу форума. В любом случае мы рады, что он состоялся», – сказал во время церемонии и. о. ректора Болгарской исламской академии Айнур Тимерханов.

Вуз уделяет большое внимание вопросам возрождения и развития отечественного богословского наследия. Этот вектор был задан и работе форума. Поэтому событие поставило перед собой цель консолидировать усилия научного и экспертного сообщества, общественных и религиозных деятелей в обсуждении и решении актуальных проблем сохранения, изучения и развития традиционных исламских духовных ценностей мусульманских народов России. Форум также задался вопросами развития отечественного исламского богословия и исламского образования, укрепления культурно-цивилизационного и межрелигиозного диалога в условиях современной России и глобализации в мире.

Как оказалось, эти темы достаточно близки многим слоям общества. К их обсуждению активно подключились очно и в онлайн-формате представители государственных органов власти, региональных муфтиятов страны, ведущие российские и зарубежные ученые-богословы, религиоведы, имамы, общественные деятели, преподаватели вузов из нашей страны и из-за рубежа.

К примеру, начальник управления по взаимодействию с религиозными объединениями департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики Альберт Дирзизов в своем приветствии к участникам форума тоже говорил о роли просветительства. Он заметил, что в данном случае у светских общественных институтов и служителей культа задачи общие. И решаются они тоже совместными усилиями. Допустим, проведение на татарском языке пятничных проповедей, использование татарского языка в медресе является заботой о сохранении татарского языка. А это — «насущная потребность сохранения нашего культурного кода».

Главный федеральный инспектор по Республике Татарстан Виктор Демидов заметил, что «российские мусульманские богословы и мыслители внесли огромный вклад в развитие мировой исламской науки и их труды по-прежнему популярны среди широкого круга исследователей, верующих». По мнению федерального инспектора, важно общими усилиями сохранять и приумножать это наследие, воспитывать молодежь на принципах уважительного отношения к представителям различных народов или вероисповеданий.

Форум, проводимый под эгидой Болгарской исламской академии, занимает особое место в ряду аналогичных мероприятий, которые организуются в нашей стране. Это определяется не только ролью вуза как флагмана исламского образования в России, но и тем, что проводимые академией научные мероприятия напрямую связаны с решением задачи, которую в 2012 году поставил Президент России Владимир Путин. Речь тогда шла о возрождении отечественной школы исламского богословия. Об этом напомнил представитель Федерального агентства по делам национальностей Абдулгамид Булатов.

«Эта задача многоаспектная, включает в себя разные направления в сфере исламского образования. И в этом отношении важное значение имеет выход учебного пособия, посвященного формированию общероссийской гражданской идентичности мусульман. Этот труд был подготовлен при участии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования и Болгарской исламской академией», – сказал Булатов.

Тему издательства в разрезе просветительской деятельности продолжил и муфтий духовного управления мусульман Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Он поведал об издательской деятельности ДУМ РТ и работе издательского дома «Хузур». Муфтиятом с 2016 года было переиздано пять изданий Корана и подготовлены переводы смыслов Корана на русском и татарском языках. ДУМ РТ подготовило новое издание Корана «Казан басма» на основе специально разработанного одноименного дизайнерского компьютерного шрифта.

«На сегодняшний день наш издательский дом «Хузур» печатает порядка 300 наименований трудов. Львиная доля среди них – это наше богословское наследие, что очень важно. Были изданы книги Шигабутдина Марджани. Но самое главное, на чем хотелось бы остановиться, – это работа над Кораном. В течение семи лет мы готовили тафсир на татарском и русском языках. В 2016 году на компьютере подготовили новое издание Корана, представили узбекской стороне, где он был дважды отпечатан. Печатали наш казанский Коран и в Белоруссии, и в Турции», – рассказал участникам форума муфтий.

Не менее активно издательско-просветительскую деятельность ведет и сама Болгарская исламская академия. Только за последние два года вузом было организовано более 50 научно-образовательных и просветительских мероприятий, в которых приняли участие около полутора тысяч человек – ученых, специалистов из 20 стран мира.

«Академией реализуется ряд крупных научных проектов в области исламских исследований. Подготовлено и издано около 20 монографий и учебных пособий, а также опубликовано более 120 научных и научно-популярных статей в отечественных и зарубежных журналах и сборниках», – рассказал участникам форума и.о. ректора БИА Айнур Тимерханов.

Участники и гости мероприятия узнали, что академия создает и собственную базу электронных источников. В 2020-2021 годах при содействии своих партнеров учебное заведение получило доступ к более чем 100 тыс. оцифрованных рукописей в 40 странах мира. Было скачено и каталогизировано около 2,5 тыс. единиц наиболее ценных источников по важному направлению исламских исследований. В конце августа в академии запустили собственную современную цифровую типографию.

Тема просветительства в плоскости сохранения наследия мусульманских богословов была продолжена и развита участниками и гостями форума в прошедшей на его площадке конференции. Сегодня ее тема звучала так: «V международные болгарские чтения “Наследие мусульманских богословов России: вопросы сохранения и изучения”».

Делегаты конференции сказали корреспонденту ИА «Татар-информ», что выбранная тема актуальна как никогда, потому что изучение ее поможет ответить на многие современные вопросы, именно те, которые волнуют мусульман России.

«В каждом регионе есть свои особенности. И для того чтобы решать проблемы, которые имеются у нас на родине, нужно обращаться к отечественным богословам, потому что они лучше понимают проблемы, вопросы, которые нас волнуют. Сегодня мы живем в век глобализации, смешения культур, и некоторые люди обращаются за ответом к тем богословам, которые не знают наших традиций, убеждения которых не соответствуют убеждениям наших богословов. А путь наших богословов, убеждения наших богословов соответствуют мнению большинства ученых, поэтому важно изучать свое наследие», – сказал ИА «Татар-информ» имам-хатыб Апанаевской мечети Казани, доцент кафедры исламской теологии Российского исламского института Нияз хазрат Сабиров.

В этом же ключе был построен и доклад ректора Российского исламского института Рафика Мухаметшина, который в своем выступлении затронул исторический аспект в межконфессиональном диалоге в России.

Свои исторические изыскания представил онлайн другой докладчик – директор Международного научно-исследовательского центра Имама Бухари из Самарканда Шовосил Зиедов. Его интересовал вопрос о библиотеке казия Себзарской части Ташкента в период Российской колонизации.

Живое осуждение обозначенной темы конференции дня шло позже в секциях и за круглым столом.

Творчеству известного татарского поэта Суфия Аллахияра, который жил в XVIII веке на территории Средней Азии, посвятил свой доклад в одной из секций Нияз хазрат Сабиров. В обозреваемой им книге «Себател-гәҗизин» («Опора обреченных») раскрываются вопросы исламского вероучения.

«Она также знакомит нас с правилами адаба – этики: в отношении учителя, в отношении мусульман, какие правила нужно соблюдать, чтобы удостоиться милости и довольства Аллаха. Темы, которые связаны с нравственными принципами, они актуальны всегда, и особенно они актуальны сегодня. Потому что сегодня многие люди отдают предпочтения материальным ценностям, забывают о духовности, многие проблемы возникают от отсутствия духовности, из-за неправильного отношения к духовности, из-за непонимания, кто такой человек», – уверен докладчик.

Презентация монографии Рамиля хазрата Адыгамова «Иджтихад в исламской правовой традиции и наследии татарских богословов конца XVIII – начала XX вв» стала еще одним значимым событием в повестке дня конференции «V международные болгарские чтения “Наследие мусульманских богословов России: вопросы сохранения и изучения”».

С четверга в Болгарскую исламскую академию начнут съезжаться делегаты следующей конференции, которая в рамках III Международного форума «Богословское наследие мусульман России» обсудит тему формирования гражданской идентичности мусульманской молодежи в России и за рубежом.