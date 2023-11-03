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Студенты Татарстана и Удмуртии пробежали военно-патриотический марш-бросок
В Нижнекамске студенты пробежали военно-патриотический марш-бросок. Трасса проходила по улицам города и пересеченной местности — там были организованы серьезные испытания.
Этот военно-патриотический марш-бросок — уже третий по счету в Нижнекамске. Сейчас к нему присоединились студенты из Ижевска. Всего на трассу вышел 21 участник, но ближе к середине их стало меньше.
Студенты ползали по-пластунски, преодолевали препятствия, перетаскивали условных раненых и даже перетягивали машину. Грязные, мокрые и изрядно уставшие участники добрались до второй контрольной точки.
Организатором мероприятия выступил учитель ОБЖ Ильнар Абукаев, который по совместительству выполняет роль инструктора. Патриотический марш-бросок традиционно поддерживают представители движения «Боевое братство». В этом году организаторы обратили внимание на более высокую подготовку студентов, акцент был сделан не только на физические показатели.
«Мы упор делаем на силу духа. Физическая составляющая — это неотъемлемая вещь, но сила духа — это важно. Товарищество, братство, никто друг друга не бросает. У них между зубов грязь, и это первый признак того, что они мужчины настоящие», — поделился своим пониманием механизмов подобной подготовки Абукаев.
Пройдя испытания в военном городке, ребята вышли на финиш. Сойти в нем очень обидно, а устоять невероятно сложно: им предстояло выдержать три раунда спарринга по две минуты, один из которых — против своих же инструкторов.
Одним из лучших стал Амир Ерлыгин. Он признался, что сил стоять на ногах уже не было, но выручил характер.
С дистанции сошли семь человек. У них еще будет шанс снова пройти марш-бросок, но только в следующем году. Те, кто это сделал сегодня, в конце мероприятия получили сертификаты и бело-голубые тельняшки.
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Материал подготовлен при участии Надежды Батрутдиновой.
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