Юные нижнекамцы из детского дома отправили бойцам СВО сухой душ

Ребята из детского дома решили внести свою лепту в общее дело. Сегодня они посетили пункт сбора гуманитарной помощи на Химиков, 72б. Юные патриоты помогали упаковывать сухой душ для бойцов СВО.

По словам волонтеров, сделать сухой душ не сложно, но есть свои особенности. В маленький пакетик нужно уместить кусок ткани, инструкцию и, конечно, главное составляющее армейского душа — губку из геотекстиля, то есть дорнит, который пропитан специальным гелем. Такого квадратика хватит, чтобы помыться полностью. Ребята смогли в этом убедиться, попробовав сухой душ в деле.

Упаковать нужно все аккуратно и очень плотно, чтоб в коробку, которую отправят на передовую, уместилось как можно больше. Воспитанники детского дома очень старались.

На помощь бойцам они сегодня пришли в первый раз. Самому юному участнику — 8 лет. Евгений признается, что очень ждал этого дня. Ведь их, как кажется на первый взгляд, маленький вклад на самом деле большой. С таким надежным тылом бойцы на СВО не пропадут, уверены ребята.

«Эти пакеты нужны бойцам, и мы им отправим, чтобы помочь», — говорит мальчик.

В пункте сбора гуманитарной помощи побывали уже пять групп из разных образовательных учреждений города. По словам волонтеров, многие ребята с удовольствием подключаются к общему делу.

«Мы уже отправили 22 тыс. комплектов сухого душа, около 2 тысяч ещё есть в запасе. Ребята приходят, с собой забирают, кому-то посылками отправляем. Они его используют не только для обтирания тела, но также чистят оружие, моют посуду и прочее», — рассказала председатель СТОС микрорайонов №6, 7 Лариса Орлова.

В завершение помощникам за вклад в общее дело вручили по шоколадке.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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