«Студенты не отличились желанием прививаться»: готов ли Татарстан к наступлению гриппа?

Сегодня на брифинге в Кабинете Министров Республики Татарстан обсудили ситуацию с заболеваемостью ОРВИ и гриппом. Журналисты интересовались числом заболевших, а также успехами вакцинации. Так готово ли здравоохранение республики к подъему заболеваемости? Подробности в репортаже «Татар-информа».





С начала сентября в Республике Татарстан фиксируется сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

Фото: © «Татар-информ»

Грипп наступает

«С начала сентября в Республике Татарстан фиксируется сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. В последнюю ноябрьскую неделю показатель заболеваемости составил 34,3 на 10 тысяч населения. Уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога на 15,7%», – сообщила сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина.

За неделю было зарегистрировано 13 700 случаев ОРВИ. Из них 363 – это грипп, причем рост по сравнению с предыдущей неделей троекратный. Основную долю заболевших традиционно составляют дети – 55%. Самый высокий прирост отмечен среди детей школьного возраста.

Марина Патяшина: «За неделю было зарегистрировано 13 700 случаев ОРВИ. Из них 363 – это грипп» Фото: prav.tatarstan.ru

Среди всех вирусов на прошлой неделе стал преобладать грипп. Наиболее распространен, по словам Главного санитарного врача Татарстана, вирус гриппа А, штамм H3N2. Скорее всего, именно он будет преобладать в новом эпидсезоне, считает Роспотребнадзор РТ.

«Зачастую студенты не понимают значимости прививки»

«Вакцинация против гриппа в Республике Татарстан завершена – создан необходимый уровень коллективного иммунитета. Вакцинировано 51,7% населения республики – 2 069 713 человек. 2 066 762 из них привиты бесплатно за счет вакцин, поступивших из федерального бюджета», – отметила Марина Патяшина.

Важное значение имеет вакцинация тех, кто входит в группы риска, – это те, кто наиболее подвержен тяжелому течению ОРВИ и осложнениям. Рекомендуемый уровень охвата вакцинацией для них должен быть не менее 75%. На сегодня норматив не достигнут среди тех, кто старше 60 лет, тех, у кого есть хронические заболевания, и среди студентов.

Вакцинация против гриппа в Республике Татарстан завершена – создан необходимый уровень коллективного иммунитета Фото: © «Татар-информ»

По информации Роспотребнадзора РТ, в 30 вузах и ссузах охват вакцинацией не дотянул до 75%. В пяти из них привились менее 10% студентов. Среди аутсайдеров: колледж Казанского инновационного университета, Спасский техникум отраслевых технологий, Казанский радиомеханический колледж, Казанский государственный аграрный университет и Казанский педагогический колледж.

«Студенты – непростая категория населения, которая часто отказывается от прививки. Иногда они не понимают значимости вакцины. Сама вакцинация приводит к тому, что некоторые люди ложно полагают: инфекции больше нет. На следующий год учебным заведениям нужно будет по-другому выстраивать работу с медучреждениями – приглашать прививочные бригады с самого начала учебного года, проводить разъяснительные лекции со студентами. Делать это неоднократно», – так объяснила Марина Патяшина ситуацию корреспонденту «Татар-информа».

Елена Демьянова: «Экономический ущерб от заболевания гриппом и ОРВИ составляет около 7 миллиардов рублей» Фото: prav.tatarstan.ru

При ухудшении ситуации больницы смогут принять 5100 заболевших

«ОРВИ – заболевание, которое чаще других выбивает людей из трудоспособности. Экономический ущерб от заболевания гриппом и ОРВИ составляет около 7 миллиардов рублей», – отметила первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан Елена Демьянова.

Как распознать у себя ОРВИ? К симптомам относятся: насморк, кашель, чихание, щекотание в носу и выделение слизи. В свою очередь, грипп начинается с высокой температуры, а самочувствие резко ухудшается: болит голова, раздражают свет и звук, хочется лечь. Грипп страшен своими осложнениями: пневмонией, инфекционно-токсическим шоком, энцефалитом.

«Республика готова к эпидсезону. Сегодня на страже здоровья татарстанцев стоят врачи первичного звена: 1058 участковых терапевтов, 1121 фельдшер ФАПов и 929 участковых педиатров», – сообщила Елена Демьянова.

Медицинскую помощь пациентам с инфекционными заболеваниями оказывают профильные больницы в Казани и в Набережных Челнах, а также инфекционные отделения центральных районных больниц – всего 1219 коек. При резком росте заболевших больницы смогут увеличить это число до 5100 коек.

Также при ухудшении эпидситуации:

поликлиники перейдут на 12-часовой рабочий день и будут работать в выходные;

будут введены ограничения при посещении больных в стационарах;

ординаторы и студенты старших курсов медицинского университета и медицинской академии будут привлекаться для работы с заболевшими.

Предотвратить массовое распространение ОРВИ и гриппа помогут фильтры в организованных коллективах, особенно в детских садах и школах.

К сегодняшнему дню в РТ отправлено на домашнее обучение 17 классов Фото: © «Татар-информ»

«Ежедневно мы не допускаем к занятиям около 300 детей во всей республике. У них есть явные признаки ОРВИ. Суммарно с 1 сентября не допущено на занятия 9124 ребенка», – отметила Марина Патяшина.

По решению директора школы на дистанционное обучение переводят отдельные классы, где количество заболевших превышает 20%. К сегодняшнему дню в РТ отправлено на домашнее обучение 17 классов – 11 в Казани, 4 в Алексеевском районе и 2 в Набережных Челнах. При этом закрытых на карантин школ в республике пока нет.

«Не занимайтесь самолечением – врач учится не просто так»

Завершая брифинг, врачи напомнили о мерах профилактики ОРВИ и гриппа, а также о том, как вести себя при болезни:

Часто и тщательно мойте руки, протирайте поверхности и экраны гаджетов, проветривайте помещения и проводите влажную уборку. Избегайте контактов с людьми, у которых есть признаки заболевания, оставайтесь дома, если заболели сами. Используйте маски в общественных местах. Ведите здоровый образ жизни: спите не менее 7–8 часов, сбалансированно питайтесь, занимайтесь физической активностью, сохраняйте позитивный настрой.

«Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Выбор противовирусных, жаропонижающих препаратов зависит от того, чем вы болеете, а также от состояния внутренних органов» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Выбор противовирусных, жаропонижающих препаратов зависит от того, чем вы болеете, а также от состояния внутренних органов. Каждый препарат имеет побочный эффект. Врач для того и учится, непрерывно совершенствует эти знания всю жизнь, чтобы правильно подбирать для вас препараты», – подчеркнула первый замминистра здравоохранения.

Елена Демьянова отметила: если температура тела превысила 39 градусов, нужно вызывать врача на дом. Если у вас началось кровотечение или появилась явная отдышка, срочно вызывайте скорую медицинскую помощь – это жизнеугрожающие симптомы.