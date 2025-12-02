«Студенты не отличились желанием прививаться»: готов ли Татарстан к наступлению гриппа?
Минздрав РТ: ОРВИ мешают работать и несут миллиардный ущерб экономике республики
Сегодня на брифинге в Кабинете Министров Республики Татарстан обсудили ситуацию с заболеваемостью ОРВИ и гриппом. Журналисты интересовались числом заболевших, а также успехами вакцинации. Так готово ли здравоохранение республики к подъему заболеваемости? Подробности в репортаже «Татар-информа».
Грипп наступает
«С начала сентября в Республике Татарстан фиксируется сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. В последнюю ноябрьскую неделю показатель заболеваемости составил 34,3 на 10 тысяч населения. Уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога на 15,7%», – сообщила сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина.
За неделю было зарегистрировано 13 700 случаев ОРВИ. Из них 363 – это грипп, причем рост по сравнению с предыдущей неделей троекратный. Основную долю заболевших традиционно составляют дети – 55%. Самый высокий прирост отмечен среди детей школьного возраста.
Среди всех вирусов на прошлой неделе стал преобладать грипп. Наиболее распространен, по словам Главного санитарного врача Татарстана, вирус гриппа А, штамм H3N2. Скорее всего, именно он будет преобладать в новом эпидсезоне, считает Роспотребнадзор РТ.
«Зачастую студенты не понимают значимости прививки»
«Вакцинация против гриппа в Республике Татарстан завершена – создан необходимый уровень коллективного иммунитета. Вакцинировано 51,7% населения республики – 2 069 713 человек. 2 066 762 из них привиты бесплатно за счет вакцин, поступивших из федерального бюджета», – отметила Марина Патяшина.
Важное значение имеет вакцинация тех, кто входит в группы риска, – это те, кто наиболее подвержен тяжелому течению ОРВИ и осложнениям. Рекомендуемый уровень охвата вакцинацией для них должен быть не менее 75%. На сегодня норматив не достигнут среди тех, кто старше 60 лет, тех, у кого есть хронические заболевания, и среди студентов.
По информации Роспотребнадзора РТ, в 30 вузах и ссузах охват вакцинацией не дотянул до 75%. В пяти из них привились менее 10% студентов. Среди аутсайдеров: колледж Казанского инновационного университета, Спасский техникум отраслевых технологий, Казанский радиомеханический колледж, Казанский государственный аграрный университет и Казанский педагогический колледж.
«Студенты – непростая категория населения, которая часто отказывается от прививки. Иногда они не понимают значимости вакцины. Сама вакцинация приводит к тому, что некоторые люди ложно полагают: инфекции больше нет. На следующий год учебным заведениям нужно будет по-другому выстраивать работу с медучреждениями – приглашать прививочные бригады с самого начала учебного года, проводить разъяснительные лекции со студентами. Делать это неоднократно», – так объяснила Марина Патяшина ситуацию корреспонденту «Татар-информа».
При ухудшении ситуации больницы смогут принять 5100 заболевших
«ОРВИ – заболевание, которое чаще других выбивает людей из трудоспособности. Экономический ущерб от заболевания гриппом и ОРВИ составляет около 7 миллиардов рублей», – отметила первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан Елена Демьянова.
Как распознать у себя ОРВИ? К симптомам относятся: насморк, кашель, чихание, щекотание в носу и выделение слизи. В свою очередь, грипп начинается с высокой температуры, а самочувствие резко ухудшается: болит голова, раздражают свет и звук, хочется лечь. Грипп страшен своими осложнениями: пневмонией, инфекционно-токсическим шоком, энцефалитом.
«Республика готова к эпидсезону. Сегодня на страже здоровья татарстанцев стоят врачи первичного звена: 1058 участковых терапевтов, 1121 фельдшер ФАПов и 929 участковых педиатров», – сообщила Елена Демьянова.
Медицинскую помощь пациентам с инфекционными заболеваниями оказывают профильные больницы в Казани и в Набережных Челнах, а также инфекционные отделения центральных районных больниц – всего 1219 коек. При резком росте заболевших больницы смогут увеличить это число до 5100 коек.
Также при ухудшении эпидситуации:
- поликлиники перейдут на 12-часовой рабочий день и будут работать в выходные;
- будут введены ограничения при посещении больных в стационарах;
- ординаторы и студенты старших курсов медицинского университета и медицинской академии будут привлекаться для работы с заболевшими.
Предотвратить массовое распространение ОРВИ и гриппа помогут фильтры в организованных коллективах, особенно в детских садах и школах.
«Ежедневно мы не допускаем к занятиям около 300 детей во всей республике. У них есть явные признаки ОРВИ. Суммарно с 1 сентября не допущено на занятия 9124 ребенка», – отметила Марина Патяшина.
По решению директора школы на дистанционное обучение переводят отдельные классы, где количество заболевших превышает 20%. К сегодняшнему дню в РТ отправлено на домашнее обучение 17 классов – 11 в Казани, 4 в Алексеевском районе и 2 в Набережных Челнах. При этом закрытых на карантин школ в республике пока нет.
«Не занимайтесь самолечением – врач учится не просто так»
Завершая брифинг, врачи напомнили о мерах профилактики ОРВИ и гриппа, а также о том, как вести себя при болезни:
- Часто и тщательно мойте руки, протирайте поверхности и экраны гаджетов, проветривайте помещения и проводите влажную уборку.
- Избегайте контактов с людьми, у которых есть признаки заболевания, оставайтесь дома, если заболели сами.
- Используйте маски в общественных местах.
- Ведите здоровый образ жизни: спите не менее 7–8 часов, сбалансированно питайтесь, занимайтесь физической активностью, сохраняйте позитивный настрой.
«Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Выбор противовирусных, жаропонижающих препаратов зависит от того, чем вы болеете, а также от состояния внутренних органов. Каждый препарат имеет побочный эффект. Врач для того и учится, непрерывно совершенствует эти знания всю жизнь, чтобы правильно подбирать для вас препараты», – подчеркнула первый замминистра здравоохранения.
Елена Демьянова отметила: если температура тела превысила 39 градусов, нужно вызывать врача на дом. Если у вас началось кровотечение или появилась явная отдышка, срочно вызывайте скорую медицинскую помощь – это жизнеугрожающие симптомы.