Ежедневно фильтры не допускают в школы Татарстана до 300 детей с симптомами ОРВИ

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Каждый день утренние фильтры в школах Татарстана не допускают до занятий около 300 детей с симптомами ОРВИ и гриппа. Об этом на брифинге в Кабинете Министров РТ рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Марина Патяшина.

«Ежедневно мы не допускаем к занятиям около 300 детей во всей республике. У них есть явные признаки ОРВИ. Суммарно с 1 сентября не допущено на занятия 9124 ребенка», – отметила спикер.

При этом закрытых на карантин школ в республике пока нет. По решению директора школы на дистанционное обучение переводят отдельные классы, где количество заболевших превышает 20%. На сегодня в РТ отправлено на домашнее обучение 17 классов – 11 в Казани, четыре в Алексеевском районе и два в Набережных Челнах.

Напомним, за неделю в Татарстане втрое выросло число заболевших гриппом.