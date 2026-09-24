Студенты КГМУ встретились с выпускником вуза – хирургом, оперирующим в зоне СВО

Фото: КГМУ

Студенты Казанского ГМУ встретились с выпускником университета 2008 года – кавалером ордена Пирогова Вадимом Горбуновым. Сегодня медик оперирует бойцов в зоне проведения специальной военной операции.

Военный врач поделился со студентами опытом прохождения службы в медицинском отряде специального назначения, рассказал о специфике работы военного хирурга и самых востребованных в условиях реальной боевой работы человеческих и профессиональных качествах.

Ранее ректор КГМУ Айрат Фаррахов лично встретился с военным Вадимом Горбуновым. Он поделился, что это важная встреча как для студентов, так и для него лично.

Фото: канал Айрата Фаррахова в МАКС

«С радостью принял в Аlma mater нашего героического выпускника Вадима Горбунова. Для меня это очень личная встреча. Мы близко общаемся все четыре года. Очень рад, что в свой долгожданный отпуск Вадим сразу пришел в родной университет. Уверен, его уникальный опыт станет для наших студентов главным в жизни уроком мужества и верности врачебному долгу», – написал Фаррахов в своем канале МАКС.

Во время встречи с Вадимом Горбуновым офицер пункта отбора на военную службу по контракту, ветеран СВО Егор Горячев рассказал студентам-медикам о специальном контракте, а также подробно рассказал об условиях его заключения на медицинские должности в зоне СВО.

Ранее военный хирург рассказывал «Татар-информу» о своем опыте службы в зоне боевых действий. Вскоре после этого разговора медик был удостоен ордена Пирогова. О том, каким трудом далась эта награда, и о том, как матери помогают мобилизованным сыновьям, агентству рассказали сам врач и его мама, которая очень ждет возвращения сына.