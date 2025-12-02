Военный хирург: «Сегодня боевые ранения на СВО становятся страницами учебника хирургии»

Вот уже почти три года кардиохирург МКДЦ Татарстана Вадим Горбунов оперирует в госпитале в зоне боевых действий. Недавно медик был удостоен ордена Пирогова. О том, каким трудом далась эта награда, и о том, как матери помогают мобилизованным сыновьям, «Татар-информу» рассказали сам врач и его мама, которая очень ждет возвращения сына с СВО.





Недавно кардиохирург МКДЦ Татарстана Вадим Горбунов был удостоен ордена Пирогова

Хирурга из Татарстана награждал глава Генштаба ВС РФ

Вадим Горбунов – сердечно-сосудистый хирург Межрегионального клинико-диагностического центра. Уже три года он оперирует раненых бойцов в зоне специальной военной операции.

Хирург уже давал большое интервью «Татар-информу» – тогда он рассказал о самоотверженной работе военного госпиталя и о том, как он, гражданский врач, справляется со своей новой ролью в зоне боевых действий.

В октябре этого года начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Валерий Герасимов наградил врача орденом Пирогова.

Орден Пирогова вручается гражданам России за проявленную самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военных действий и в других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни.

«Мне позвонили и приказали явиться в штаб Армии по поводу награждения. Сослуживцы не говорили, что именно ждет меня, – готовили сюрприз. По прибытии мне и еще нескольким военнослужащим, удостоенным государственных наград, сообщили все подробности. Мы узнали, что ордена и медали будет вручать начальник Генштаба ВС РФ, поэтому нас попросили не рассказывать о предстоящем событии даже родственникам», – вспоминает о награждении медик.

Только после вручения наград военным разрешили сообщить радостную весть родным и близким. Вскоре о событии узнала общественность.

Несмотря на плотный и очень напряженный график, хирург нашел время снова побеседовать с корреспондентом «Татар-информа». Его мама, Ирина Горбунова, рассказала нам о том, как провожала сына на фронт, и о том, что сегодня помогает ей справиться с тревожными мыслями.

«Помню, как крестила вслед сына, который уходил строевым шагом в полную неизвестность»

Вадим Горбунов родился и вырос в Казани. Он выпускник Казанского государственного медицинского университета и кандидат медицинских наук. С первых дней своего трудового пути работал в отделении кардиохирургии МКДЦ. Имеет опыт по пересадке сердца. На специальную военную операцию его призвали по мобилизации в октябре 2022 года.

«28 октября сын получил повестку, вечером мы собрались на семейный совет, где стали обдумывать сложившуюся ситуацию, искать какие-то решения. Я до сих пор помню слова сына: "Я пойду. Там я нужен больше, чем здесь"», – вспоминает Ирина Горбунова.

У Вадима даже не возникало мысли уклониться от мобилизации, а мама не стала его отговаривать.

«Хочу сказать, что провожать сына на фронт – это очень тяжело. Я ни одной матери не пожелаю испытать это. День, когда полк отправлялся в зону СВО, помню в мельчайших подробностях. Помню, как крестила вслед сына, который уходил строевым шагом в полную на тот момент неизвестность», – вспомнила мать врача.

«Гражданские врачи-волонтеры приезжают работать в военные госпитали»

Вадим Горбунов служит в Медицинском отряде специального назначения. Это, по его словам, достаточно крупная медицинская организация с хорошим оснащением и специалистами.

«Мы располагаемся на таком удалении от фронта, что артиллерия противника до нас уже не достает и можно спокойно работать. Бывало, что в нашу сторону прилетали ракеты. Если говорить о том времени, что прошло с нашего первого интервью, изменений в худшую сторону нет – бомбить чаще не стали», – отметил врач.

По словам хирурга, работа врача в крупных военно-медицинских организациях мало чем отличается от работы врачей гражданских больниц скорой медицинской помощи. Только в первом случае персонал живет при госпитале.

Сегодня госпиталь продолжает исправно функционировать, острой нехватки кадров нет. По словам медика, госпиталь, в котором он работает, имеет такое оборудование и расходные материалы, которыми не могут похвастаться и некоторые крупные клиники. В этом немалый вклад гуманитарной помощи.

Вадим Горбунов рассказывал о том, что военным врачам помогают гражданские врачи-волонтеры, которые добровольно приезжают на СВО.

«К счастью, гражданские коллеги не оставляют нас в беде – их вклад в общее дело неоценим. Они по-прежнему приезжают работать в госпитали. Насколько мне известно, существуют даже специальные добровольческие отряды гражданских медиков», – рассказал военный хирург.

Как отметил Вадим, среди волонтеров много способных медиков – азам хирургии их точно учить уже не нужно. В условиях военных действий обучение, если оно все-таки требуется, происходит очень быстро, тем более что опытные товарищи всегда рядом.

«Жаль только, что командировки у волонтеров короткие. Человек только начинает вникать в суть работы, привыкает к коллективу, а уже пора домой», – сказал Вадим Горбунов.

«Четыре месяца подряд сотрудники госпиталя фактически работали без сна»

Более чем в 90% случаев военные хирурги имеют дело с осколочными ранениями – это особенность современных боевых действий, пулевые ранения встречаются крайне редко.

«Большинство ранений стандартны, и их лечение, если можно так выразиться, шаблонное. Но за счет меньшинства в "книге хирургии" появляются новые страницы. Хорошо это или плохо – не знаю, но таковы реалии», – сказал Вадим Горбунов.

На фронте Вадиму встречаются коллеги-медики из Татарстана. Обо всех он вспоминает с особыми эмоциями и теплотой.

«Раненые земляки тоже встречаются. Жарких объятий, конечно, не бывает – не до этого, все на бегу. Но доброе слово для земляка всегда найдется – приятно видеть, как боец хоть на мгновение испытывает позитивные эмоции», – отметил врач.

Количество операций в госпитале зависит от того, на каком направлении и каком удалении от линии фронта находится медицинское учреждение, – иногда оно меняет свою дислокацию. Вадим Горбунов рассказывал: иногда весь день может провести в операционной, а в 2023 году «без преувеличения четыре месяца подряд сотрудники госпиталя фактически работали без сна».

Врач отметил: военный быт не изобилует развлечениями. В свободное время он пытается писать статью для научного журнала. Медик хочет обобщить накопленный опыт по ранениям сердца.

«Когда меня награждали орденом, эмоции, конечно, зашкаливали. Но даже тогда я помнил: моя рутинная работа никуда не делась, надо продолжать оказывать помощь раненым, а орден никаких поблажек и приоритетов не приносит. Кстати, через наш госпиталь регулярно проходят орденоносцы и даже Герои России, но никто из них не заявлял о своих наградах в расчете на особое отношение. Все эти ребята очень скромные», – подчеркнул Вадим Горбунов.

«Я решила помогать сыну и всем нашим бойцам даже вдали от фронта»

Прожитая жизнь научила выдержке, считает мама врача Ирина Горбунова. В семье у женщины три офицера: муж был подполковником МВД – его служба была непростая и нередко вызывала волнение супруги. Старший сын – подполковник МЧС, спасатель, работал начальником пожарной части Казани, имеет награды за службу. Каждый день его службы вызывал у матери тревогу, и поэтому, когда младший сын выбрал, казалось бы, мирную профессию врача, она успокоилась. Кто же мог знать тогда, что Вадим окажется в зоне СВО.

«Когда сына мобилизовали, я не могла быть там с ним рядом, но решила помогать ему здесь. И не только ему, но и всем нашим бойцам», – рассказывает мама хирурга.

Ирина Горбунова занимается волонтерством, ведет активную общественную деятельность. Она является координатором группы «Тепло рядом – Врачам Татарстана», куда входят члены семей медицинских работников, которые служат на СВО в полках, сформированных в республике.

«Мы поддерживаем связь с начмедами наших полков, по их запросам отправляем в зону СВО всё, что необходимо медикам для выполнения их нелегкой героической работы. В меру своих возможностей решаем социально-бытовые и другие различные вопросы семей, общаемся с волонтерами, с теми, кто возит гуманитарный груз на фронт, взаимодействуем с различными организациями в поисках необходимого медикам оборудования. Я, конечно, волнуюсь за сына. Именно моя деятельность помогает держаться, не позволяет оставаться наедине со своими мыслями. Я всегда думаю, кому и чем могу помочь», – рассказала женщина.

Ирина Горбунова подчеркнула: в Республике Татарстан очень много неравнодушных людей, которые создают организации и вносят свой вклад в общее дело Победы.

«Большую помощь мы ощущаем от Раиса нашей республики Рустама Минниханова. Медики в своих видеороликах с передовой всегда благодарят его за эту поддержку. Хочу выразить благодарность Кабинету министров, Министерству здравоохранения – о той помощи, которую они оказывают фронту, я знаю не понаслышке. Хочется поблагодарить коллектив МКДЦ и лично генерального директора Рустема Хайруллина за неоценимую поддержку», – подчеркнула мама военного врача.

«За три года службы сын ни разу не пожаловался»

Вадим приезжает домой два раза в год. В остальное время он поддерживает связь с родными по телефону. Частота звонков зависит от обстановки на фронте: иногда несколько дней невозможно созвониться вовсе.

«При разговоре стараюсь поддержать его теплым словом, поделиться какими-то новостями из дома, иногда даже пошутить. Настоящее счастье услышать родной голос: "Мама, у меня все хорошо". За три года сын мне ни разу ни на что не пожаловался. О том факте, что врачи в госпитале несколько месяцев работали практически без сна, я узнала, прочитав его интервью "Татар-информу". Вот так сынок оберегает меня», – рассказала Ирина Горбунова.

Мама военного врача не торопится загадывать наперед, но признается: очень ждет того дня, когда бои утихнут, а сын приедет домой.

«Самое главное мое желание – чтобы он вернулся. Я обязательно поблагодарю Господа за то, что сберег моего сына. Скорее всего, у нас будет грандиозный семейный праздник, но, как в песне поется, "со слезами на глазах"», – сказала Ирина Горбунова.

Фотографии из семейного архива Горбуновых