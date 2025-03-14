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На главную ТИ-Спорт 14 марта 2025 16:22

Студенты КФУ победили в турнире по баскетболу 3х3

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Студенты КФУ победили в турнире по баскетболу 3х3
Фото: пресс-служба Минспорта РТ

В столице Татарстана состоялся II отборочный этап (региональный) соревнований по баскетболу 3x3 среди студентов вузов республики. Турнир проводится в рамках реализации общественных проектов на территории Приволжского федерального округа, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Как среди мужчин, так и среди женщин победу одержали представители Казанского федерального университета.

Второе место и в мужском, и женском зачете заняли студенты КНИТУ-КХТИ.

Третье место среди мужчин взяла команда Казанского государственного аграрного университета, а среди женщин – Казанского инновационного университета имени Тимирясова.

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#Баскетбол 3х3 #студенты татарстана
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