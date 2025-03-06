II отборочный этап турнира по баскетболу 3x3 среди студентов соберет в Казани 48 команд

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня и завтра, 6 и 7 марта, в столице Татарстана состоится II отборочный этап (региональный) соревнований по баскетболу 3x3 среди студентов вузов и колледжей республики. Турнир проводится в рамках реализации общественных проектов на территории Приволжского федерального округа, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Мероприятие нацелено на привлечение студентов к систематическим занятиям физической культурой и спортом, а также на популяризацию баскетбола 3x3. Участники смогут продемонстрировать свое мастерство, соревновательный дух и командную работу, заметили в ведомстве.

Состязания среди студентов вузов пройдут сегодня на базе КСК «УНИКС» Казанского федерального университета. Друг с другом встретятся 18 команд из КНИТУ-КАИ имени Туполева, КФУ, КГЭУ, Поволжского университета физкультуры, спорта и туризма, других образовательных учреждений.

Состязания же среди студентов профессиональных образовательных организаций будут организованы завтра на базе СОК «Ватан». В них примут участие 30 команд техникумов и колледжей.

Победители в каждой категории получат право представлять Татарстан в окружном суперфинале, который станет следующим этапом соревнований. Это отличная возможность для молодых спортсменов заявить о себе на федеральном уровне и получить ценный опыт участия в крупных спортивных событиях, добавили в Минспорта РТ.