Студенты из Татарстана заняли первое место на «Российской студвесне» для учащихся ссузов

Студенты колледжей Татарстана стали лучшими на фестивале «Российская студенческая весна» среди учащихся ссузов, проходящем в Челябинске. В общем зачете Республика Татарстан заняла первое место, обогнав другие регионы страны, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ

«Мы рады, что наша молодежь всегда в числе лидеров на всероссийских мероприятиях. Поздравляем наших ребят с таким дебютом. Это первая в истории студвесна среди учащихся СПО. И сегодняшняя победа — это особая честь для нас. Мы очень рады за наше студенчество», — прокомментировал это событие министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

В Челябинске с 3 проходит фестиваль студенческого творчества «Российская студенческая весна» среди студентов профессиональных образовательных организаций. Участниками фестиваля стали примерно 2 тыс. человек из 70 регионов России. В этом году делегация из Татарстана оказалась одной из самых многочисленных, республику представлял 81 человек.

По результатам XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» Татарстан выиграл 20 наград в направлениях «Медиа», «Мода», «Театральное», «Арт», «Оригинальный жанр», «Танцевальное», «Инструментальное», «Вокальное» и «Региональная программа», а также общий зачет.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент РТ Рустам Минниханов поздравил студентов татарстанских ссузов с победой.