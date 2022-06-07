Минниханов поздравил команду РТ с победой на «Российской студвесне» среди учащихся ссузов

Республика Татарстан заняла первое место в общекомандном зачете на Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» среди учащихся профессиональных образовательных организаций. Татарстанцев поздравил Президент РТ Рустам Минниханов.

Всероссийский фестиваль проходил в Челябинске начиная с 3 июня. Конкурсная часть длилась три дня, с 5 по 7 июня. Лауреаты фестиваля были объявлены сегодня, их полный список опубликован на сайте мероприятия.

Достигнутый результат прокомментировал в своем Telegram-канале Президент Татарстана. «Наши студенты из колледжей и училищ стали лучшими в стране и заняли первое место на Всероссийской студвесне! Молодцы, ребята! За рабочими профессиями будущее», — написал Рустам Минниханов.

Фестиваль «Российская студенческая весна» в этом году был организован в рамках Года культурного наследия народов, России. Мероприятие проводится в рамках образовательного проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование».

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.