Студенты Елабужского политехнического колледжа изготовили печи для бойцов СВО

Студенты и мастера производственного обучения Елабужского политехнического колледжа изготовили партию печей-буржуек для военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции.

Работа проходила в колледже под руководством мастеров производственного обучения. При изготовлении печей студенты использовали профессиональные навыки, полученные во время обучения.

Для будущих специалистов проект стал практической работой, связанной с реальными потребностями военнослужащих. Изготовленные печи предназначены для обогрева и могут использоваться в полевых условиях.

Это не первая акция в поддержку военнослужащих. Студенты и преподаватели ранее собирали и передавали гуманитарную помощь, продукты и специальное снаряжение.

Коллектив учебного заведения продолжает участвовать в общероссийском движении «Своих не бросаем» и оказывать помощь военнослужащим.