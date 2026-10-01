Студенты Елабужского политехнического колледжа изготовили печи для бойцов СВО
Студенты и мастера производственного обучения Елабужского политехнического колледжа изготовили партию печей-буржуек для военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции.
Работа проходила в колледже под руководством мастеров производственного обучения. При изготовлении печей студенты использовали профессиональные навыки, полученные во время обучения.
Для будущих специалистов проект стал практической работой, связанной с реальными потребностями военнослужащих. Изготовленные печи предназначены для обогрева и могут использоваться в полевых условиях.
Это не первая акция в поддержку военнослужащих. Студенты и преподаватели ранее собирали и передавали гуманитарную помощь, продукты и специальное снаряжение.
Коллектив учебного заведения продолжает участвовать в общероссийском движении «Своих не бросаем» и оказывать помощь военнослужащим.
Фото: пресс-служба Елабужского района РТ.