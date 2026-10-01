news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
СВО 1 октября 2026 15:09

Студенты Елабужского политехнического колледжа изготовили печи для бойцов СВО

Читайте нас в
Студенты Елабужского политехнического колледжа изготовили печи для бойцов СВО

Студенты и мастера производственного обучения Елабужского политехнического колледжа изготовили партию печей-буржуек для военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции.

Работа проходила в колледже под руководством мастеров производственного обучения. При изготовлении печей студенты использовали профессиональные навыки, полученные во время обучения.

Для будущих специалистов проект стал практической работой, связанной с реальными потребностями военнослужащих. Изготовленные печи предназначены для обогрева и могут использоваться в полевых условиях.

Это не первая акция в поддержку военнослужащих. Студенты и преподаватели ранее собирали и передавали гуманитарную помощь, продукты и специальное снаряжение.

Коллектив учебного заведения продолжает участвовать в общероссийском движении «Своих не бросаем» и оказывать помощь военнослужащим.

Фото: пресс-служба Елабужского района РТ.

по теме Студенты из Елабуги подготовили к отправке в зону СВО партию печек-буржуек
Студенты из Елабуги подготовили к отправке в зону СВО партию печек-буржуек
#СВО
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Первый снег в Казани может выпасть 2-3 октября – синоптик

Первый снег в Казани может выпасть 2-3 октября – синоптик

1 октября 2026
В Татарстане 1 октября ожидаются ночные заморозки, днем до +15 и небольшой дождь

В Татарстане 1 октября ожидаются ночные заморозки, днем до +15 и небольшой дождь

1 октября 2026
Новости партнеров