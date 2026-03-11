Студенты из Елабуги подготовили к отправке в зону СВО партию печек-буржуек

Студенты и преподаватели Елабужского политехнического колледжа подготовили к отправке в зону специальной военной операции очередную партию печек-буржуек. В ближайшее время их передадут российским военнослужащим, находящимся на передовой.

Изготовлением печей занимаются студенты, обучающиеся сварочному делу. Работы ведутся под контролем преподавателей. По данным администрации района, за весь период проведения СВО это уже пятая подобная отправка. В каждой партии изготавливают от 15 до 30 печек.

Как отмечают в администрации, такая работа стала для студентов одновременно и практикой, и возможностью внести свой вклад в поддержку военнослужащих.

«Для ребят это полезное дело и учеба одновременно. Приятно, что их труд востребован и приносит пользу бойцам», – сообщили «Татар-информу» в администрации.

Военнослужащие, получающие печки, регулярно направляют обратную связь. По их словам, такие печи особенно востребованы в полевых условиях, поэтому бойцы часто просят передавать их и благодарят студентов за помощь.

Глава Елабужского района Рустем Нуриев поблагодарил коллектив колледжа за участие в поддержке армии.

«Благодарю коллектив колледжа за неравнодушие и активность!» – отметил он.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.