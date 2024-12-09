Студентов КГМУ на практике обучат лечению и реабилитации участников СВО

Медики 354-го военного госпиталя Центрального военного округа (ЦВО) организовали обучение для студентов Казанского медуниверситета. Учащиеся практикуются в лечении и реабилитации участников СВО, сообщает пресс-служба ЦВО МО РФ.

Ординаторы первого и второго годов обучения кафедры поликлинической терапии и общей врачебной практики начали проходить подготовку в Казанском военном госпитале, который стал клинической базой медуниверситета.

Студенты работают в различных отделениях госпиталя, включая терапевтическое, хирургическое, неврологическое, инфекционное, а также в приемно-диагностическом отделении и поликлинике. Кроме того, на базе этого госпиталя КГМУ начало преподавание дисциплины «Поликлиническая терапия» для студентов шестого курса.

По словам начальника военного госпиталя, подполковника медицинской службы Дамира Ижбердеева, молодые врачи активно интегрировались в работу госпиталя.

«В госпитале они получат практические навыки по лечению и реабилитации пациентов соответствующего профиля. Особенно важно, что ординаторы и студенты смогут внести свой вклад в общее для всей страны дело», – отметил он.

Как отметила заведующая кафедрой поликлинической терапии и общей врачебной практики КГМУ Альбина Синеглазова, взаимодействие гражданского здравоохранения и образования с военной медициной может стать фундаментом для подготовки нового поколения врачей, психологически и практически готовых оказывать медицинскую помощь участникам СВО.

«Квалифицированный коллектив Военного госпиталя, различные виды медицинской деятельности и его материально-техническая база позволят подготовить компетентных, практико-ориентированных врачей общей практики. У преподавателей медуниверситета и коллектива Военного госпиталя есть большое стремление к сотрудничеству и взаимному развитию. Будем работать!», – поделилась она.

Военный госпиталь открыли в Казани в 2022 году. Учреждение включает несколько корпусов, среди которых поликлиника и стационар на 150 мест. В диагностическом корпусе находятся клинико-диагностическая лаборатория с микробиологической группой, приемно-диагностическое, стоматологическое и физиотерапевтическое отделения. Пациентам госпиталя также доступна услуга лучевой диагностики.

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