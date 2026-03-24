news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 24 марта 2026 14:00

Студентка из Казани, пытаясь получить посылку, перевела мошенникам 400 тыс. рублей

Читайте нас в
Телеграм

Студентка из казанского ветинститута потеряла 411 тысяч рублей, поверив, что ей хотят передать посылку. Об этом «Татар-информу» рассказал оперуполномоченный по особо важным делам отдела УБК МВД по РТ Радис Юсупов.

«21-летняя студентка ветинститута поверила мошенникам, которые представились сотрудниками почты. Девушке сказали, что на ее имя пришла посылка, но, чтобы ее получить, нужно назвать код из СМС. Она не обратила внимания на то, что это код доступа к порталу госуслуг. Получив доступ к личным данным, мошенники стали шантажировать свою жертву. В последнее время участились случаи, когда мошенники даже не пытаются взломать личный кабинет. Им достаточно и того, что человек уверен: его данные в руках преступников. Так произошло и с этой девушкой», – отметил сотрудник МВД.

В результате девушка перевела на счета мошенников 411 тысяч рублей.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Новости партнеров