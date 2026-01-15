news_header_top
Происшествия 15 января 2026 10:55

Студентка из Казани отдала мошенникам 350 тысяч рублей из сбережений родителей

В Казани 17-летняя студентка отдала мошенникам сбережения родителей. Как сообщили в УМВД России по Казани, неизвестные позвонили девушке, представившись сотрудниками службы доставки, и попросили продиктовать код из СМС. Она назвала цифры, после чего собеседники начали запугивать ее и выяснили, что дома хранятся деньги.

Под давлением мошенников девушка решила выполнить их требования. Ей сказали, что деньги нужно «задекларировать», иначе у ее родителей возникнут проблемы.

Девушка нашла дома наличные и передала их курьеру. Ущерб составил более 350 тысяч рублей. Позже родители узнали о случившемся и обратились в полицию.

#Мошенничество #Уголовное дело
