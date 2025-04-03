Студента из Марокко отправили в СИЗО за поножовщину в казанском общежитии

В Казани суд заключил под стражу студента из Марокко, устроившего драку с поножовщиной в общежитии на улице Журналистов. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда.

Парня отправили в СИЗО на два месяца.

Иницидент произошел в минувший понедельник. По данным «Татар-информа», 17-летний студент из Туниса и 21-летний студент из Марокко поссорились. В процессе конфликта студент из Марокко ударил ножом своего оппонента в грудь, руки и голову.

Раненого парня увезли в ДРКБ, его обидчик сбежал. По данным источника агентства, задержали его ночью в Нижегородской области. Оба парня — студенты одного из казанских вузов.