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Происшествия 1 апреля 2025 16:41

В одном из казанских общежитий студент из Марокко напал с ножом на студента из Туниса

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В одном из казанских общежитий на улице Журналистов студент изрезал ножом своего знакомого и сбежал.

Как стало известно «Татар-информу», накануне вечером 17-летний студент из Туниса и 21-летний студент из Марокко поссорились.

В процессе конфликта студент из Марокко ударил ножом своего оппонента в грудь, руки, и голову.

Раненого парня увезли в ДРКБ, его обидчик сбежал. По данным источника агентства, задержали его ночью в Нижегородской области. Оба парня — студенты одного из казанских вузов.

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