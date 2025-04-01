В одном из казанских общежитий студент из Марокко напал с ножом на студента из Туниса

В одном из казанских общежитий на улице Журналистов студент изрезал ножом своего знакомого и сбежал.

Как стало известно «Татар-информу», накануне вечером 17-летний студент из Туниса и 21-летний студент из Марокко поссорились.

В процессе конфликта студент из Марокко ударил ножом своего оппонента в грудь, руки, и голову.

Раненого парня увезли в ДРКБ, его обидчик сбежал. По данным источника агентства, задержали его ночью в Нижегородской области. Оба парня — студенты одного из казанских вузов.