Убивший в пермском вузе восемь человек полностью признал свою вину

18-летний Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, полностью признал свою вину в содеянном. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, передает РИА Новости.

«Он признал вину в полном объеме. Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказал Бастрыкин.

Следствие предъявило Бекмансурову обвинения по делу о массовом убийстве.

20 сентября молодой человек в военной форме зашел на территорию кампуса пермского университета и открыл огонь по находящимся там людям. В ходе инцидента погибло 8 человек, 24 были ранены.

Президент РФ Владимир Путин поручил выплатить единовременные денежные компенсации в размере 1 млн рублей семьям всех погибших и по 200 тыс. рублей пострадавшим во время стрельбы.