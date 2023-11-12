Студенческие трудовые отряды Татарстана признаны лучшими в России

Фото: телеграм-канал Раиса РТ

Татарстанское региональное отделение студенческих отрядов признали лучшим в стране в 2023 году. Итоги озвучили на Всероссийском слете студотрядов, который прошел в Казани. С победой татарстанцев поздравил Раис РТ Рустам Минниханов.

«Спасибо федеральным коллегам за доверие и поддержку! В этом году студенческим трудовым отрядам республики исполняется 60 лет! Котлыйм сезне барыгызны да! Алга таба да эшләрегез уңсын! (Поздравляю всех! Удачи в будущих свершениях! – перевод с тат.)», – написал руководитель республики.

Напомним, Всероссийский слет, посвященный окончанию 64-го трудового семестра Российских студенческих отрядов, стартовал 10 ноября. В Казань для участия в событии приехали более 2,5 тыс. активистов со всей страны. Президент России Владимир Путин направил участникам телеграмму с приветствием.