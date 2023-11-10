«Почувствовать дух единства»: стартовал Всероссийский слёт студенческих отрядов в Казани

В Казани стартовал Всероссийский слет, посвященный окончанию 64-го трудового семестра Российских студенческих отрядов. На него приехали более 2,5 тыс. активистов со всей страны. Здесь они смогут посоревноваться в профессиональном мастерстве, посетить выставку крупных российских компаний, а также поучаствовать в творческом фестивале. Приехавшим в столицу Татарстана ребятам направил поздравительную телеграмму Президент России Владимир Путин, который в начале 70-х годов сам работал в одном из студотрядов.

«Вы достойно продолжаете славные дела своих предшественников, бережно храните замечательные традиции товарищества и взаимопомощи, вносите деятельный вклад в реализацию масштабных, востребованных временем проектов в промышленности и сельском хозяйстве, строительном, транспортном и топливно-энергетическом комплексах, в учреждениях социальной сферы», — отметил в своей телеграмме лидер страны.

Он выделил особую роль движения студотрядов в новых регионах России. Именно они вносят огромный вклад в восстановление инфраструктуры Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

В международном выставочном центре «Казань Экспо» представлены выставочные пространства от партнеров и работодателей, в которых можно ознакомиться с сервисами, узнать карьерные возможности, продегустировать продукцию, принять участие в активностях и получить подарки. Презентованы площадки таких партнеров, как госкорпорация «Росатом», ОАО «РЖД», российско-германская группа компаний «ЭкоНива», технологическая компания VK, КАМАЗ, ОЭЗ «Алабуга», программа развития «Другое Дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

«Татарстан стал одним из флагманских регионов в части развития движения студенческих трудовых отрядов в России. Символично, что Всероссийский слет проходит в год 60-летнего юбилея движения в республике», — добавил вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин.

«В 2025 году 65-летие работы отметят Российские студенческие отряды, в этом году студенческие трудовые отряды Республики Татарстан отмечают свое 60-летие. В 1963 году три студенческих строительных отряда из Казанского инженерно-строительного института отправились на целину. Для современной молодежной политики нашего региона движение студенческих трудовых отрядов — это один из фундаментальных приоритетов», — заявил Нигматуллин.

В Татарстане от 10 до 12 тыс. студентов ежегодно трудятся в разных направлениях в составе отрядов. Причем профиль определяется и в зависимости от специальности, на которых они учатся, что позволяет им получить опыт работы ещё до окончания обучения, рассказал министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«На сегодняшний день студенческие отряды — это самый действенный механизм повышения патриотического самосознания и воспитания человека как достойного гражданина нашей страны. Поэтому мы всегда поддерживали и будем продолжать это движение во всех направлениях», — подчеркнул министр.

На слёт приехали много ребят из разных регионов России, которые активно проявили себя в течение года в студотрядах. Комиссар Всероссийского трудового проекта Студенческих отрядов проводников в Санкт-Петербурге Юлия Булышева рассказала, что здесь, в Казани, она встретила многих товарищей по отряду, а также завела новые знакомства.

«Для меня Всероссийский слёт в Казани является тем местом, где я смогу наконец-то увидеться со своими друзьями и коллегами, с кем я провела всё лето 2023 года в Санкт-Петербурге на всероссийском трудовом проекте студенческих отрядов — проводников. Здесь я знакомлюсь с новыми ребятами, близкими по духу, и профессионалами своего дела. Это дает почувствовать дух единства российских студенческих отрядов», — поделилась комиссар.

Помимо всех положительных эмоций, слет дает возможность окунуться в атмосферу Татарстана, посмотреть на ценности и традиции, которые закладываются здесь, добавила гостья.