Студенческие трудовые отряды Татарстана поучаствуют в строительстве трассы М12

К строительству трассы М12 в Татарстане планируют привлечь студенческие трудовые отряды. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал руководитель Татарстанского регионального отделения молодежной общероссийской организации «Российские студенческие отряды» Шамиль Якупов.

«Мы прорабатываем этот вопрос и выходили с инициативой на Минстрой и Минпромторг Татарстана. К следующему году планируют привлечь к строительству трассы М12 студенческие отряды», — сказал он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане для трассы М12 построят мост через Волгу длиной более 3 километров.