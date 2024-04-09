Строящийся по нацпроекту лицей в ЖК «Весна-2» будет возведен к началу учебного года

Фото: kzn.ru

К началу следующего учебного года в казанском жилом комплексе «Весна-2» по национальному проекту «Образование» построят естественно-научный лицей на 1501 место. Ввод нового образовательного учреждения в эксплуатацию позволит разгрузить находящийся в соседнем ЖК «Весна» лицей №185, где сейчас обучаются свыше 3 тыс. школьников — в два раза больше, чем предусмотрено проектом, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Проинспектировавший сегодня стройку мэр Казани Ильсур Метшин заметил, что микрорайон, где проживают около 13 тыс. человек, развивается активно. Новая школа станет второй, построенной в этой части Советского района города за последние шесть лет. Теперь местным жителям окажется доступна вся необходимая социальная инфраструктура: два новых лицея и пять детских садов, а также благоустроенная набережная реки Ноксы.

«Нас радует, что появляются молодые семьи с большим количеством детей. Буквально пять лет назад мы открыли школу на 1501 место, и уже в прошлом учебном году она перевыполнила план, на сегодняшний день там обучаются 3 тыс. детей. Поэтому нами было принято решение построить школу также на 1501 место. Она будет оснащена концертным залом на 670 посадочных мест, двумя спортзалами, замечательными классами-лабораториями для занятий химией, физикой», — пояснил глава города.



Трехэтажное здание общей площадью почти 28 тыс. кв. метров возводят на улице Умырзая с декабря прошлого года. Заказчиком выступает Главинвестстрой РТ, проектировщиком является «Татинвестгражданпроект». На первом этаже разместятся холл, гардероб, кабинеты начальной школы, рекреационная зона, столовая и бассейны. Кабинеты для обучения по профильным предметам и актовый зал появятся на втором этаже.

«Плюс по решению Раиса республики [Рустама Минниханова] в школе будут два бассейна. Все работы развернуты, на 25% выполнено строительство. К началу августа мы подарим нашим будущим первоклашкам и ученикам в ЖК „Весна-2“ новую современную школу», — добавил Ильсур Метшин.

По словам заместителя гендиректора ГУП «Татинвестгражданпроект» и главного архитектора Елены Валеевой, дизайн фасада здания образовательного учреждения будет выдержан в одном стиле с оформлением домов ЖК. Внешнюю отделку выполнят в светлой цветовой гамме, также будет использована фактура дерева.

Фото: kzn.ru

«Разрабатывая дизайн-проект, мы акцентировали внимание на радости познания. Поскольку это будет естественно-научный лицей, за основу были взяты три основных цвета: терракотовый — цвет земли, голубой — цвет воды и воздуха, зеленый — весны», — отметила специалист, уточнив, что дизайн-проект интерьера предусматривает много инфографики на стенах.

Генеральный директор Департамента продовольствия и социального питания Рима Мухамедшина в свою очередь рассказала, что столовая рассчитана на 750 детей, и заверила, что она будет соответствовать всем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Общая стоимость работ равняется 2,6 млрд рублей. Генеральный директор фирмы-подрядчика — «ИСК СтройИнжиниринг» Рамиль Фаттахов доложил, что сейчас на объекте трудятся примерно 360 рабочих. Полностью завершены работы по устройству свайно-ростверкового фундамента, стен и полов, перекрытию подвала и первого этажа.

На 75% перекрыт второй и на 55% — третий этаж, продолжается монтаж систем вентиляции и электрики, а также окон. Организованы работы на внутренних инженерных коммуникациях, сетях водоснабжения и канализации. Уже начались работы на кровле и фасаде, установка слаботочной системы и оштукатуривание.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Они охватывают более десяти направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жилье и городская среда».

Выступая с посланием Федеральному Собранию 29 февраля, глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».