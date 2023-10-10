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Строительством обхода поселка Сокуры займется «Алексеевскдорстрой»
Подрядчиком по реконструкции участка автодороги Р239 Казань — Оренбург со строительством обхода поселка Сокуры стало ОАО «Алексеевскдорстрой». На работы планируется направить более 19 млрд рублей. Два соответствующих тендера — на 12 млрд и на 7,1 млрд рублей — размещены на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор». Реконструкцию дороги Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан планируется провести на участке 20+238 — 43+500 км в Татарстане. Реализация проекта запланирована на 2025 – 2027 годы.
Общая протяженность реконструируемого участка трассы с четырьмя полосами движения составит 24,24 км, длина нового направления – более 6 км. Трасса пройдет в обход населенных пунктов.
Кроме того, предусмотрено строительство шести разноуровневых транспортных развязок и шести путепроводов в их составе, двух мостов через реки Мёша и Каипка, одного тракторного переезда и шести надземных пешеходных переходов.
Существующая дорога третьей категории не справляется с транспортной нагрузкой — интенсивность движения в пиковые часы здесь превышает 24 тыс. автомобилей. Учитывая, что участок трассы находится в районе тяготения Казани, было принято решение о переводе его в первую категорию, о чем сообщал «Татар-информ».
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