Реализация проекта по строительству обхода поселка Сокуры запланирована на 2025 год

Реализация проекта по реконструкции участка трассы Казань – Оренбург со строительством обхода поселка Сокуры запланирована на 2025–2027 годы. Вопрос обсуждался во время рабочей поездки в Татарстан руководителя Росавтодора Романа Новикова, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Реконструкцию федеральной автодороги Р239 Казань – Оренбург ‒ Акбулак ‒ граница с Республикой Казахстан со строительством обхода Сокуров планируется провести на участке с 20 по 43 км.

«Существующая дорога третьей категории не справляется с транспортной нагрузкой — интенсивность движения в пиковые часы здесь превышает 24 тыс. автомобилей. Учитывая, что участок трассы находится в районе тяготения Казани, было принято решение о переводе его в первую категорию», — говорится в сообщении.

В частности, предполагается расширить этот участок до четырех полос движения, построить шесть разноуровневых транспортных развязок, включая шесть путепроводов в их составе, а также два моста через реки Мёша и Каипка и шесть надземных пешеходных переходов.